Sassello, il sindaco invita i cittadini a limitare l’uso dei botti di Capodanno

Redazione

ll Comune, in vista delle festività di fine e inizio anno, rivolge un forte invito ai cittadini per limitare l’utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio nel rispetto della sicurezza delle persone più fragili e degli animali che ne risentirebbero, il tutto alla luce delle normative nazionali ed europee gia in vigore.

“Si richiede attenzione, rispetto e grande senso di comunità da parte di chi vuole festeggiare rivolgendo un pensiero a chi queste pratiche non le condivide o ancor più le condanna”, lo afferma il sindaco di Sassello, Gian Marco Scasso.

I fuochi devono essere marchiati CE e sono suddivisi nelle seguenti categorie: Fl, F2, F3, F4, T1,T2. P1, P2; In occasione di feste private limitate ad una ristretta cerchia di persone possono essere utilizzati esclusivamente in luoghi privati i fuochi delle categorie F1, F2. P1, T1; in tutti gli altri casi (categorie F3, F4. P2, T2) deve essere rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza una specitica licenza di cui all’articolo 57 TULPS presentata da pirotecnico e fochino in possesso di specifici requisiti professionali.

