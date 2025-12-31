Cronaca Genova

Incidente mortale in A26, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo dell’autista del pullman

ll pm ha disposto l’autopsia sul corpo dell’autista del pullman mort lunedì nell’incidente che si è verificato sulla A26 e che ha provocato il ferimento di altre 24 persone. Con questo accertamento verranno chiarite le cause della morte dell’uomo.

