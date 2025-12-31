Incidente mortale in A26, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo dell’autista del pullman

ll pm ha disposto l’autopsia sul corpo dell’autista del pullman mort lunedì nell’incidente che si è verificato sulla A26 e che ha provocato il ferimento di altre 24 persone. Con questo accertamento verranno chiarite le cause della morte dell’uomo.
Campoligure, due nuovi casi di peste suina
Ancora due casi di peste suina in Liguria, entrambi registrati a Campoligure. a certificarlo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Nella nostra regione i casi salgono a quota 42 unità.
Varazze, ha un malore alla guida: sbanda con l’auto e si schianta
Intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona vittima di un incidente stradale sull'Aurelia a Varazze. Forse, a causa di un malore, la persona ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi a bordo strada. La vittima è stata estratta dall'abitacolo del mezzo dai soccorsi che l'hanno successivamente trasferita in codice giallo al
A26, 10 km di coda tra Masone e Genova Voltri per un maxitamponamento
Sono 10 i km di coda sulla A26 Genova-Gravellona per un maxitamponamento che ha provocato fino a 10 km di coda in direzione di Genova. Cinque le auto coinvolte tra cui un furgone un'ambulanza: il bilancio è di tre persone trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.