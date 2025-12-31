Cronaca Genova

Genova, ruba in un alloggio e scappa: arrestato dalla Polizia

La Polizia ha arrestato un ladro di 41 anni, che, dopo aver compiuto un colpo in un’abitazione del quartiere di Coronata stava fuggendo. L’uomo aveva con sé numerosi oggetti trafugati dall’abitazione tra cui anche del denaro. Una volta identificato è stato arrestato con l’accusa di rapina e portato in carcere.

