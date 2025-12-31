Dal Ministero oltre 1 milione di euro per la messa in sicurezza di 4 edifici scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato gli elenchi relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali, destinati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229. La Provincia di Savona risulta ammessa a finanziamento per quattro progetti candidati, per un importo complessivo pari a 1.150.000 euro.

Gli interventi finanziati riguardano, nello specifico, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso i plessi scolastici di via Alla Rocca n. 35 e di via Caboto n. 2, entrambi a Savona, rispettivamente per 400.000 e 300.000 euro. Sono stati inoltre approvati interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, presso l’I.S.S. “Patetta” di via XXV Aprile n. 76 a Cairo Montenotte, per un importo di 150.000 euro, e presso l’I.S.S. “G. Falcone” di via Aurelia n. 297 a Loano, per 300.000 euro.

“Ringrazio gli uffici per aver predisposto le proposte progettuali in tempi record. Ora sarà necessario operare con grande rapidità per riuscire ad appaltare e aggiudicare gli interventi, considerata la tempistica particolarmente stringente prevista. Si tratta, infatti, di interventi finanziati con risorse PNRR, tutti fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri istituti scolastici”, commenta il presidente Pierangelo Olivieri.

