Attualità Savona

Dal Ministero oltre 1 milione di euro per la messa in sicurezza di 4 edifici scolastici

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato gli elenchi relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali, destinati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229. La Provincia di Savona risulta ammessa a finanziamento per quattro progetti candidati, per un importo complessivo pari a 1.150.000 euro.

Gli interventi finanziati riguardano, nello specifico, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso i plessi scolastici di via Alla Rocca n. 35 e di via Caboto n. 2, entrambi a Savona, rispettivamente per 400.000 e 300.000 euro. Sono stati inoltre approvati interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, presso l’I.S.S. “Patetta” di via XXV Aprile n. 76 a Cairo Montenotte, per un importo di 150.000 euro, e presso l’I.S.S. “G. Falcone” di via Aurelia n. 297 a Loano, per 300.000 euro.

“Ringrazio gli uffici per aver predisposto le proposte progettuali in tempi record. Ora sarà necessario operare con grande rapidità per riuscire ad appaltare e aggiudicare gli interventi, considerata la tempistica particolarmente stringente prevista. Si tratta, infatti, di interventi finanziati con risorse PNRR, tutti fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri istituti scolastici”, commenta il presidente  Pierangelo Olivieri.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Elette le Segreterie di Cgil Genova e Liguria

Posted on Author Redazione

Sono state elette oggi dalle Assemblee Generali di Cgil Genova e Liguria le Segreterie confederali dell’area metropolitana e regionale. Per la Segreteria genovese sono stati eletti Aurelia Buzzo e Antonio Grifi, mentre per quella ligure Fabio Marante e MariaPia Scandolo. La doppia elezione è avvenuta a seguito delle decisioni assunte nel gennaio scorso dai Congressi […]
Cronaca Savona

Perdita di ossigeno all’ospedale San paolo di Savona prontamente arginata

Posted on Author Redazione

Savona. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata una perdita di ossigeno, immediatamente arginata, dalla valvola di sicurezza di uno dei serbatoi siti all’Ospedale San Paolo di Savona, che ha provocato una nuvola di fumo evidente ad occhio nudo. Il servizio tecnico dell’ASL è intervenuto immediatamente e la perdita, proveniente da un serbatoio che […]
Attualità Savona

TPL Linea, dal 16 settembre scatta l’orario scolastico

Posted on Author Redazione

Tpl Linea informa studenti, pendolari e tutta la clientela che da lunedì 16 settembre 2024 entreranno in vigore gli orari invernali-scolastici (per un totale di 1.805 corse), mentre dal 9 settembre stop agli orari estivi con il via a quelli invernali – ma non ancora scolastici (per un totale di 1.675 corse) senza quindi le […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *