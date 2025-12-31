ASL 4, Piano per la gestione dell’influenza durante le festività di fine anno

Per affrontare il picco dei casi influenzali durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, l’Asl 4 ha predisposto misure aggiuntive per la gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, in vigore sino alla fine di gennaio 2026.

Il piano prevede le seguenti azioni:

Area dell’assistenza primaria

Potenziamento degli Ambulatori diurni a Bassa Complessità (ABC) – “Il Medico di Tutti” attivi nelle tre Case della Comunità, secondo il seguente calendario:

Casa della Comunità di Chiavari (via G.B. Ghio, 9 – 2°piano)

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 8 alle 20;

Venerdì 2 gennaio 2026, dalle ore 8 alle 20;

Lunedì 5 gennaio e martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 20;

A integrazione degli ambulatori attivi nelle Case della Comunità, sono attivi anche gli ambulatori dei medici di Medicina Generale nei seguenti giorni e orari:

Casa della Comunità di Rapallo (via San Pietro, 8 – piano terra)

Da martedì 30 dicembre a giovedì 1° gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Venerdì 2 gennaio, dalle ore 8 alle 18;

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 5 gennaio, dalle ore 8 alle 18;

Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 16.

Casa della Comunità di Sestri Levante (via Terzi, 37 – piano terra)

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 11 alle 18;

Da giovedì 1° a domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;

Lunedì 5 gennaio, dalle ore 14 alle 20;

Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 12.

Per accedere agli ambulatori è obbligatorio telefonare al numero 116117. Attraverso alcune domande, un Operatore della Centrale Operativa verificherà il bisogno dell’utente per accertarsi che ricada effettivamente nella bassa complessità e non richieda invece l’accesso al Pronto Soccorso o l’intervento della Guardia medica al domicilio.

Inoltre resta attivo il servizio di Continuità Assistenziale con il seguente orario: nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8 alle 20; tutte le notti, 7 giorni su 7, festivi compresi, dalle ore 20 alle 8.

Area ospedaliera

In casi di acclarata criticità, le attività di elezione saranno rimodulate. Saranno comunque mantenute le sedute dedicate alla traumatologia e alle emergenze chirurgiche.

Le strutture di degenza articoleranno le loro attività in modo da garantire le dimissioni anche nei giorni festivi. Sarà inoltre mantenuta pienamente operativa la dotazione di 9 posti letto di degenza temporanea, con la possibilità di incrementare di altri 9 posti letto l’offerta per ricoveri di patologie respiratorie.

Asl 4 ha costituito il “Flu Team Aziendale” per monitorare costantemente l’applicazione di tali misure e gli effetti sugli accessi al Pronto Soccorso.

Area della residenzialità sociosanitaria Anziani

Fino al 20 gennaio 2026 resta attivo il progetto straordinario per attivare i ricoveri di sollievo nelle RSA e Residenze Protette presenti nel territorio dell’Asl 4, al fine di favorire le dimissioni ospedaliere e assistere i pazienti anziani non gestibili al domicilio e non candidabili a percorsi di riabilitazione intensiva e/o estensiva.

