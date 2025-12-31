ASL 4, Piano per la gestione dell’influenza durante le festività di fine anno

Per affrontare il picco dei casi influenzali durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, l’Asl 4 ha predisposto misure aggiuntive per la gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, in vigore sino alla fine di gennaio 2026.
Il piano prevede le seguenti azioni:
Area dell’assistenza primaria
Potenziamento degli Ambulatori diurni a Bassa Complessità (ABC) – “Il Medico di Tutti” attivi nelle tre Case della Comunità, secondo il seguente calendario:
- Casa della Comunità di Chiavari (via G.B. Ghio, 9 – 2°piano)
Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 8 alle 20;
Venerdì 2 gennaio 2026, dalle ore 8 alle 20;
Lunedì 5 gennaio e martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 20;
A integrazione degli ambulatori attivi nelle Case della Comunità, sono attivi anche gli ambulatori dei medici di Medicina Generale nei seguenti giorni e orari:
- Casa della Comunità di Rapallo (via San Pietro, 8 – piano terra)
Da martedì 30 dicembre a giovedì 1° gennaio, dalle ore 8 alle 12;
Venerdì 2 gennaio, dalle ore 8 alle 18;
Sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;
Lunedì 5 gennaio, dalle ore 8 alle 18;
Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 16.
- Casa della Comunità di Sestri Levante (via Terzi, 37 – piano terra)
Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 11 alle 18;
Da giovedì 1° a domenica 4 gennaio, dalle ore 8 alle 12;
Lunedì 5 gennaio, dalle ore 14 alle 20;
Martedì 6 gennaio, dalle ore 8 alle 12.
Per accedere agli ambulatori è obbligatorio telefonare al numero 116117. Attraverso alcune domande, un Operatore della Centrale Operativa verificherà il bisogno dell’utente per accertarsi che ricada effettivamente nella bassa complessità e non richieda invece l’accesso al Pronto Soccorso o l’intervento della Guardia medica al domicilio.
Inoltre resta attivo il servizio di Continuità Assistenziale con il seguente orario: nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8 alle 20; tutte le notti, 7 giorni su 7, festivi compresi, dalle ore 20 alle 8.
-
Area ospedaliera
In casi di acclarata criticità, le attività di elezione saranno rimodulate. Saranno comunque mantenute le sedute dedicate alla traumatologia e alle emergenze chirurgiche.
Le strutture di degenza articoleranno le loro attività in modo da garantire le dimissioni anche nei giorni festivi. Sarà inoltre mantenuta pienamente operativa la dotazione di 9 posti letto di degenza temporanea, con la possibilità di incrementare di altri 9 posti letto l’offerta per ricoveri di patologie respiratorie.
Asl 4 ha costituito il “Flu Team Aziendale” per monitorare costantemente l’applicazione di tali misure e gli effetti sugli accessi al Pronto Soccorso.
-
Area della residenzialità sociosanitaria Anziani
Fino al 20 gennaio 2026 resta attivo il progetto straordinario per attivare i ricoveri di sollievo nelle RSA e Residenze Protette presenti nel territorio dell’Asl 4, al fine di favorire le dimissioni ospedaliere e assistere i pazienti anziani non gestibili al domicilio e non candidabili a percorsi di riabilitazione intensiva e/o estensiva.