Genova Sport

Teatro dei campioni, il 12 gennaio l’evento di chiusura di “Liguria 2025 – Regione europea dello sport” con Buffon, Fognini, Rossi, Chechi, Belmondo, Bassino

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un grande evento a teatro per celebrare la chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”. Il 12 gennaio, sul palco del Carlo Felice di Genova, a partire dalle 17.30, si terrà ‘Teatro dei campioni’: da Gianluigi Buffon, campione del mondo con la Nazionale di calcio nel 2006, agli eroi olimpionici Stefania Belmondo nello sci di fondo, Jury Chechi negli anelli e Antonio Rossi nel kayak, dalla sciatrice Marta Bassino fino al grande tennista ligure Fabio Fognini, a cui verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.
Tutti loro racconteranno al pubblico la loro storia e le loro esperienze nelle varie discipline. L’evento è a ingresso gratuito, necessaria prenotazione.
“La nomina della Liguria a Regione europea dello sport 2025 ha generato un anno straordinario per lo sport e il movimento ligure – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro –. Dodici mesi in cui la nostra regione ha visto decine di eventi e appuntamenti di grandissimo rilievo, dagli Europei di scherma al grande rugby allo stadio Ferraris di Genova, passando per innumerevoli manifestazioni nazionali e internazionali che hanno animato città, costa ed entroterra. Non a caso, la Liguria è stata nominata da Aces la ‘Best european region of sport’, certificando l’impegno e la qualità delle politiche messe in campo dalla Regione per il mondo dello sport. Hanno infine senza dubbio contribuito a questo riconoscimento gli interventi su impianti e aree attrezzate per la cifra record di 11 milioni di euro. Il 12 gennaio celebriamo tutto questo, e lo facciamo con alcuni dei nomi più importanti della storia dello sport del nostro Paese, con un occhio di riguardo alla Liguria, che continua a regalare soddisfazioni e imprese ai colori azzurri”.
Per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/1979301723737?aff=oddtdtcreator

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Genova

Genova, un bando per le pro loco cittadine a sostegno delle iniziative di valorizzazione e promozione della città

Posted on Author Redazione

Un riconoscimento al lavoro e all’impegno delle Pro Loco di Genova e del Consorzio Pro Loco Genova. È questo l’obiettivo del bando predisposto dall’assessorato al commercio e artigianato che vuole, in maniera concreta, dare un supporto alle attività sviluppate dal 1° gennaio 2020 fino al termine delle festività natalizie. Oggetto del bando sono le azioni […]
Cronaca Genova

Genova, fa irruzione in un alloggio e ruba la pensione di una coppia: indagini in corso

Posted on Author Redazione

Un giovane incappucciato ha fatto irruzione in un alloggio abitato da un anziano nel quartiere genovese di Rivarolo rapinandolo della sua pensione di 1200 euro. A dare l’allarme è stato l’anziano stesso subito dopo essere stato rapinato. La Polizia ha aperto le indagini interrogando la coppia che vive nell’alloggio e i conoscenti.   Informazioni sull'autore […]
Attualità Genova

Genova, 8 marzo: alle 18 il corteo di “Non una di meno”

Posted on Author Redazione

“Per l’ottavo anno l’8 marzo sarà sciopero transfemminista. Dopo un 25 novembre potentissimo con più di mezzo milione di persone in piazza, l’8 marzo scioperiamo contro la violenza patriarcale in tutte le sue forme. Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa, contro il carovita e i contratti indecenti, perché la lotta alla violenza patriarcale è […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *