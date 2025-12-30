Savona, guida al Capodanno: tutte le informazioni su accessi, parcheggi e novità del grande evento gratuito

Ci siamo. Savona si prepara ancora una volta a festeggiare il suo Grande Capodanno. Ecco l’invito del vice

sindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova: “Siamo così arrivati ad aspettare tutti insieme anche il

2026, continuando in una tradizione che promuove il nome della nostra città in tutta Italia. Il mio invito è

rivolto a savonesi e turisti, per un evento dal significato, oltre che promozionale, anche artistico e sociale,

perché tutti possono assistere a uno spettacolo per tutte le età e che tocca tutti i generi musicali, anche

questa volta con un grande nome della musica italiana, le Vibrazioni.

Il Grande Capodanno in piazza Sisto IV avrà inizio alle 22. Gli ingressi saranno aperti un’ora prima, alle 21.

Si potrà accedere da Corso Italia lato monte, Corso Italia lato mare e da Via Astengo. Si ricorda che, per

disposizioni di pubblica sicurezza, non è possibile introdurre alcun oggetto in vetro (come bottiglie e

bicchieri) né lattine. Maxischermi consentiranno di seguire ciò che accade sul palco da ogni parte dell’area.

Si ricorda inoltre che sono disponibili tra gli altri i grandi parcheggi di piazza del Popolo e via Piave, gratuiti

(ma a sbarre chiuse e non aperte come comunicato in precedenza) dalle 18 del 31 dicembre fino alle 24 del

giorno successivo, 1 gennaio.

Un maxischermo grazie al quale sarà possibile seguire il Capodanno in diretta sarà disponile in Darsena,

piazza Calabresi, spalle all’area giochi in modo che la scalinata che si trova dall’altro lato serva da anfiteatro

naturale. Gli organizzatori ringraziano Sv Port Service per la collaborazione.

La serata sarà divisa in tre parti (gli orari sono di massima e possono subire variazioni). Si parte come detto

alle 22, circa un’ora dopo inizia il concerto delle Vibrazioni, che proseguirà dopo il rito degli auguri di

mezzanotte per dare ampio spazio ancora al dj set.

Oltre alle Vibrazioni gli artisti che saliranno sul palco, presentati da Luca Galtieri, sono i dj Fabietto e Rudy

Mas, le 4 Calamano e Marco Anelli, senza contare eventuali sorprese.

Il Grande Capodanno si deve a Comune di Savona, Regione con “La mia Liguria” e agenzia Eccoci.

L’organizzazione è curata da Mauro Gabetta e Gruppo Guatti, i maxischermi sono di Fulvio Cerulli. Regia

video di Massimo Fornasier, consulenza artistica di Nati da un Sogno, assistenza con le ambulanze della

Croce Bianca di Savona.

Informazioni sull'autore del post