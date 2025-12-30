Istituto Liceti di Rapallo, nuovi lavori in arrivo: approvato un ulteriore intervento da 170 mila euro per la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici.

Prosegue con continuità e concretezza l’impegno della Città Metropolitana di Genova per il miglioramento degli edifici scolastici del territorio. È stata infatti approvata nei giorni scorsi la determina dirigenziale che dà ufficialmente il via a un nuovo e significativo intervento di manutenzione straordinaria presso l’Istituto Liceti di Rapallo, per un investimento complessivo di 170.000 euro.
I lavori riguarderanno il rifacimento di una porzione della copertura non calpestabile dell’edificio, in particolare delle aree che ospitano auditorium e biblioteca, spazi fondamentali per la vita didattica e culturale della scuola.
L’intervento, finanziato interamente con fondi di bilancio dell’Ente, è stato affidato per un importo di 144.534,82 euro IVA inclusa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, protezione dagli agenti atmosferici e durabilità delle strutture.
Questo nuovo cantiere rappresenta la naturale prosecuzione del percorso di riqualificazione già avviato nel corso del 2024 e culminato, lo scorso 12 marzo 2025, con l’inaugurazione della palestra completamente rinnovata e con il finanziamento di ulteriori opere sulla copertura dell’ala ovest dell’edificio per 350.000 euro.