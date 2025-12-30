Cronaca Genova

Genova, abbandono illegale di rifiuti: due sanzioni dalla Municipale

Posted on Author Redazione Comment(0)
Nei giorni scorsi, in Valbisagno, una doppia operazione della Polizia Locale di Genova mirata al contrasto del deposito incontrollato di rifiuti ha consentito di individuare i responsabili di due distinti illeciti.
Nel primo caso, la pattuglia di quartiere in servizio presso via Geirato, a Molassana, ha accertato il deposito irregolare di tre sacchi di grandi dimensioni in prossimità dei contenitori della raccolta. Attraverso l’ispezione del contenuto e successive indagini, la Polizia Locale ha identificato il trasgressore in un dipendente della ditta di pulizie in servizio presso un’azienda di produzione e distribuzione di cartucce e polvere da sparo.
Il secondo episodio, avvenuto in via Trossarelli all’intersezione con via ai Filtri, nel quartiere di Struppa, ha visto l’accertamento, mediante l’analisi del sistema di videosorveglianza comunale, dell’abbandono di un sacco di carta al di fuori degli appositi cassonetti.
Le conseguenze per i trasgressori sono state differenziate in base alla natura del rifiuto e del soggetto coinvolto. Nel caso di via Geirato è stata contestata la violazione dell’art. 255, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 3.000 euro), mentre per quanto riguarda via Trossarelli si è proceduto ai sensi dell’art. 27, comma 4, del Regolamento di Polizia Urbana.
«Ringrazio i nostri agenti per la loro preziosa attività al servizio della cittadinanza e a salvaguardia della legalità, del decoro urbano e della qualità della vita – le parole dell’assessora alla Polizia Locale ed alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – L’abbandono illecito di rifiuti è una condotta illecita su cui come Amministrazione stiamo lavorando tantissimo, come dimostrano le circa 1.000 sanzioni amministrative in materia elevate nel 2025 dalla Polizia Locale, per contrastare i comportamenti incivili e promuovere, tra le persone, una cultura del rispetto delle regole e di tutela dell’ambiente».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, tornano a salire i contagi in Liguria: oggi sono 94

Posted on Author Redazione

Sono 94 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.274 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 14.065 tamponi antigenici rapidi.  IMPERIA (Asl 1): 22  SAVONA (Asl 2): 4 GENOVA: 46 (di cui Asl 3: 32 – Asl 4: 14) LA SPEZIA (Asl 5): 22  Non […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Tanta danza, musica e l’omaggio a Calvino nella seconda settimana del Festival in una notte d’estate

Posted on Author Redazione

Tanta danza, musica e l’omaggio ad Italo Calvino nell’anno in cui se ne celebra il centenario della nascita: sono questi gli ingredienti della seconda settimana di programmazione del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro, in piazza San Matteo. Si inizia lunedì 17 luglio con “Revolution”, il nuovo spettacolo del coreografo Alex Atzewi e della sua Academy che esplora il rapporto tra […]
Attualità Genova

Genova, il 19 maggio appuntamento con il talk: “Obiettivo 2030 e 2050: competenze per la sostenibilità

Posted on Author Redazione

Il 19 maggio dalle ore 14:00 presso il Genova Blue District si svolgerà l’evento “Obiettivo 2030 e 2050: competenze per la sostenibilità”, un talk tra Istituzioni per la crescita delle competenze green e blue. Sarà un momento dedicato ai temi del capacity building e della maturazione delle competenze per la sostenibilità e la transizione ecologica, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *