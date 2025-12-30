Attualità Finale Ligure

Finale Ligure, firmata ordinanza anti botti di Capodanno

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, ha firmato un’ordinanza di divieto dei botti di Capodanni in vigore dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 10:00 del 1° gennaio 2026,  tra piazza di Spagna, piazza Vittorio Emanuele II e tutte le relative vie di accesso.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Coldiretti: “In Liguria persa oltre la metà delle superfici coltivate negli ultimi trent’anni”

Posted on Author Redazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Coldiretti Liguria accende i riflettori su una delle emergenze silenziose che colpisce la nostra regione: l’abbandono delle superfici agricole. Nel 1990 la superficie agricola utilizzata in Liguria era di circa 92.500 ettari, oggi si attesta a poco più di 41.000 ettari, con una riduzione di oltre il 55%. Questa […]
Attualità Ceriale

Ceriale, successo per il “Cooking Show” la “Rotonda sul mare”

Posted on Author Redazione

Spettacolo ma non solo nel programma “Rotonda sul Mare” che sta animando le manifestazioni estive cerialesi: ieri sera successo per la prima serata dedicata allo show cooking e agli appuntamenti “gourmet” in piazza della Vittoria. Un format proposto dalla HPIEvent e che ha visto in vetrina il territorio di Tigliole in rappresentanza del Monferrato, con […]
Finale Ligure Sport

Carola e Vittoria, le tenniste dei tetti di Finale Ligure incontreranno a Roma la Von Der Leyen

Posted on Author Redazione

Carola Pessina e Vittoria Olivieri, 12 e 14 anni, le due tenniste del tennis club di Finale Ligure che, durante il lockdown, avevano improvvisato alcuni palleggi a tennis sul tetto di due condomìni le cui immagini avevano fatto il giro del mondo verranno ricevute venerdì a Roma da Ursula Von Der Leyen, presidente della commissione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *