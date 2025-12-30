Finale Ligure, firmata ordinanza anti botti di Capodanno

Il Sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, ha firmato un’ordinanza di divieto dei botti di Capodanni in vigore dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 10:00 del 1° gennaio 2026, tra piazza di Spagna, piazza Vittorio Emanuele II e tutte le relative vie di accesso.
