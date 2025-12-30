ASL 3, studi medici e ambulatori aperti in via straordinaria nel week end di Capodanno e all’Epifania

Giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026 aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.

Prosegue anche a Capodanno, nel fine settimana e Befana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Qui il link alla pagina dove sono presenti le disponibilità dei Medici di Medicina Generale, nei giorni giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026, con orari di ricevimento e indirizzi

https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5890-studi-medici-ambulatori-aperti-prefestivi-festivi.html

Si ricordano inoltre:

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

