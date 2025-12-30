In coincidenza con l’inizio del Saldi, sabato 3 gennaio, ad Arenzano le aree blu con i parcheggi saranno gratis. La decisione è stata adottata dalla Giunta Comunale nell’ultima seduta.
