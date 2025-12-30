Redazione

Albenga, le iniziative per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il comune di Albenga e alcune associazioni che operano sul territorio, in stretta collaborazione tra loro, a tal proposito hanno organizzato una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, specie i più giovani, su queste tematiche. Fondamentale in questo senso anche la collaborazione con le scuole. L’assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito per […]
Alassio, approvata dalla giunta regionale la variante al Piano Urbanistico Comunale

Via libera dalla giunta regionale alla variante al Piano Urbanistico Comunale di Alassio per la riqualificazione della zona compresa tra la strada vicinale Madonna del Vento, nei pressi del complesso storico monumentale di Villa Pergola, oggi utilizzato a fini turistico-ricettivi, Rio Boccari e un’area boschiva. La misura consente la riqualificazione di un’area in parte coltivata […]
Anche il Comune di Quiliano aderisce al Manifesto della comunicazione non ostile

Queste le dieci regole Anche il Comune di Quiliano, come molte altre Amministrazioni comunali, ha scelto un impegno di responsabilità condivisa, adottando il Manifesto per una comunicazione non ostile. Promosso dall’associazione “Parole Ostili”, il Manifesto della comunicazione non ostile mira a favorire comportamenti rispettosi e civili e vuole che la Rete sia un luogo accogliente […]

