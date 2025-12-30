Attualità Genova

AMIU Genova: il nuovo CdA avvia i lavori

 Si è riunito oggi per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova, presieduto da Paolo Macchi e composto da Rossella D’Acqui, Mauro D’Ascenzi (designato dal Comune di Genova), Giovanna Damonte e Alessandro Pierandrei (designati dalla Città Metropolitana di Genova).

Nel corso della seduta inaugurale sono stati condivisi gli elementi principali su cui si baserà il lavoro dei prossimi mesi, con particolare attenzione all’evoluzione dei servizi ambientali, al rapporto con i territori e all’organizzazione interna.

Il Consiglio ha espresso la volontà di operare in modo coeso e responsabile, orientando le attività verso obiettivi comuni e mettendo al centro l’interesse dell’azienda e delle comunità in cui AMIU svolge le proprie funzioni.

Il CdA proseguirà nelle prossime settimane con la definizione delle priorità operative e del calendario dei lavori.

