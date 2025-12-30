A10, tamponamento tra Savona e _Spotorno: un ferito e 4 km di coda

Diversi veicoli sono stati coinvolti in una tamponamento sulla A10 tra Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona, sul tratto si sono formati fino a 4 km di coda.

Informazioni sull'autore del post