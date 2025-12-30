A10, tamponamento tra Savona e _Spotorno: un ferito e 4 km di coda

Diversi veicoli sono stati coinvolti in una tamponamento sulla A10 tra Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso. Il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona, sul tratto si sono formati fino a 4 km di coda.
Articoli correlati
Aurelia bis, ICI presenta al Tribunale un nuovo piano
Oggi a Genova nella sede della Struttura Territoriale di Anas Liguria, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e il Commissario di Governo, Matteo Castiglioni, insieme al Responsabile della Struttura Territoriale Liguria, Nicola Dinnella, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, e dell’Assessore Lavori Pubblici, infrastrutture e Viabilità della Regione Liguria, Giacomo […]
Savona 2021, nasce la direzione provinciale del PLI
La direzione ligure del Partito Liberale Italiano annuncia che: “E’ nata oggi mercoledì 3 Marzo 2021 la Direzione Provinciale a Savona del PLI guidata dal nostro Presidente Andrea Negro che si è attorniato di persone capaci e disposte a parlare del territorio e con il territorio e delle loro problematiche e su come risolverle. “Né […]
Jova Beach Party, il topografo che ha effettuato i rilievi: “A comandare è la natura e contro di essa non si può fare niente”
Il progetto per la realizzazione del Jova Beach Party era stato fatto sulla base di una planimetria di novembre 2018 che era molto favorevole. Durante i mesi la spiaggia si è ridotta La tappa del Jova Beach Party ad Albenga prevista per il prossimo sabato (27 luglio) è saltata. La decisione presa dagli organizzatori nella giornata di ieri è […]