Regione Liguria, oltre 900mila euro per cinque interventi antisismici su edifici e infrastrutture di interesse strategico

Via libera all’assegnazione di 919.717,80 euro per cinque interventi strutturali di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico o di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

In particolare, nello spezzino i fondi, per un totale di 373.412 euro, sono destinati al Comune di Carro per il Palazzo Comunale dove ha sede il Coc (contributo pari a 142.412,80 euro), al Comune di Pignone per il ponte di accesso al paese (finanziamento da 46.500 euro), al Comune di Calice al Cornoviglio per l’edificio che ospita la sede decentrata comunale dove ha sede il Coc (finanziamento da 184.500 euro) in frazione di Piano di Madrignano.

Sono beneficiari anche il Comune di Albenga, nel savonese, per il ponte sul rio Antognano (contributo da 46.305 euro) e il Comune di Isolabona, nell’imperiese, per il Palazzo comunale dove ha sede il Coc (contributo pari a 500mila euro).

“Si tratta di un sostegno concreto alle amministrazioni comunali beneficiarie per l’adeguamento e il rafforzamento antisismico di infrastrutture strategiche in caso di emergenze di protezione civile – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Lo stesso vale per le sedi comunali: quelle individuate sono destinate ad ospitare i Coc, Centri operativi di coordinamento locale della Protezione civile, deputati a organizzare gli interventi sul territorio e gestire soccorsi e assistenza alla popolazione in caso di emergenze, calamità naturali, eventi critici. Questi finanziamenti si inseriscono in una logica di rafforzamento continuo e costante del nostro sistema regionale di Protezione civile, fiore all’occhiello della Liguria a livello nazionale”.

