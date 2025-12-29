Grande Capodanno di Savona: il saluto dei protagonisti della notte di festa nel cuore della città

Arrivano il saluto e gli auguri dagli artisti che saranno sul palco del Grande Capodanno di Savona in piazza

Sisto IV. Dice il vice sindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova: “Il mio più caldo benvenuto in

particolare alle Vibrazioni, che ringrazio per aver scelto Savona”. Aggiunge il direttore artistico Marco

Dottore: “Come sempre, ma questa volta ancora di più, abbiamo un cast numeroso e completo, in grado di

assicurare emozioni e nel corso della serata, a cui consigliamo di assistere per intero, generi musicali che

accontentino un po’ tutti, ma sempre nel nostro stile”.

Luca Galtieri sarà il presentatore del Grande Capodanno: “Abbiamo tenuto da parte qualche sorpresa e

ancora ci stiamo confrontando sugli ultimi particolari. Da parte mia assicuro che sarà uno spettacolo che

punterà soprattutto a coinvolgere il pubblico, farlo cantare e ballare”.

Eccole allora le Vibrazioni: “Siamo felici di suonare a Savona il 31 dicembre per un concerto con cui

saluteremo insieme l’arrivo dell’anno nuovo. Non vediamo l’ora di salire sul palco e portarvi la nostra musica.

Ci vediamo prestissimo”.

4 Calamano, attese in modo particolare dai loro numerosissimi follower: “Siamo elettrizzate di far parte del

Grande Capodanno di Savona, casa nostra. Porteremo sul palco la nostra musica, i nostri brani tra i quali

anche l’ultimo singolo appena uscito”.

La serata avrà inizio alle 22, con una prima parte fino alle 23, quando sarà il turno delle Vibrazioni, che

proseguiranno il concerto anche dopo il brindisi di mezzanotte. Poi di nuovo spazio al dj set.

A proposito di dj. Spiegano Fabietto e Rudy Mas: “Come ha detto Luca e come sempre al Grande

Capodanno di Savona, i nostri brani tenderanno a coinvolgere tutti, ma sarà come se vi guardassimo negli

occhi, anche per capire ciò che vi piace di più. Sarà un intenso viaggio musicale tra passato, presente e

futuro della musica italiana e mondiale, con qualche anteprima”.

Conclude Marco Anelli, voce dal vivo sul palco: “Meglio non fare anticipazioni, le mie saranno

interpretazioni di vario genere che spero vi piaceranno e magari anche vi stupiranno”.

Vale la pena ricordare l’elevato livello del Grande Capodanno di Savona, partito nel 2002 per iniziativa

dell’allora assessore Wilma Pennino. Si cominciò con I Buio Pesto, confermati anche l’anno successivo. Poi

tocco’ a James Ames (2004), Formula 3 (2005), Shel Shapiro (2006), Riccardo Fogli (2007), Francesco

Baccini (2008), Umberto Smaila (2009), Paolo Belli (2010), Matia Bazar (2011), Vittorio De Scalzi e la Storia

dei New Trolls (2012), Annalisa (2013), Roberto Vecchioni (2014), Irene Grandi (2015), ancora Riccardo

Fogli (2016), Enrico Ruggeri (2024) e Ron (2025).

