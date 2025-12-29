Attualità Genova

Genova, a Capodanno torna la Marcia per la Pace della Comunità di Sant’Egidio

Posted on Author Redazione Comment(0)
Anche il 1 gennaio 2026, come ogni anno, la Comunità di Sant’Egidio invita tutti i genovesi a partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, che si terrà presso la Basilica dell’Annunziata a Genova.
Un’ occasione di riflessione, musica e testimonianze per non rassegnarsi alla guerra e costruire insieme un futuro di pace, guidata dalle parole del messaggio di papa Leone “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante“.
Ore 15:15, basilica della SS. Annunziata del Vastato – Concerto del Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice
Intervento di S.E. Mons. Marco Tasca
Testimonianze a cura della Comunità di Sant’Egidio.
Seguirà la Marcia per la Pace, durante la quale i partecipanti porteranno per le vie della città i nomi di tutti i Paesi in guerra perché nessuno di essi sia dimenticato. La marcia di concluderà in piazza San Lorenzo.
Alle h.18.00 nella cattedrale di San Lorenzo, l’arcivescovo Marco Tasca celebrerà la Messa di Maria Ss. Madre di Dio nella 59° Giornata Mondiale della Pace.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, in arrivo due tutor per la misurazione della velocità

Posted on Author Redazione

In arrivo due nuovi tutor per la velocità a Genova. Il primo verrà collocato su Lungomare Canepa nella zona a Ponente nei pressi della strada di scorrimento, Guido Rossa. Il secondo a levante, in corso Europa. La Municipale di Genova è in attesa di ottenere l’autorizzazione della Prefettura per rilevare la velocità automaticamente. Sulle due […]
Genova Sport

Genova, ecco “Giochi senza barriere”, nel ricordo dei 43 Angeli del ponte Morandi

Posted on Author Redazione

È stata presentata oggi a Palazzo Tursi “Giochi senza barriere”, la due giorni di attività sportive, ludiche e culturali rivolte a 300 ragazzi e ragazze con disabilità di sette istituti scolastici genovesi, in programma venerdì 12 e sabato 13 maggio presso la Radura della Memoria di via Porro, sotto il ponte Genova San Giorgio. L’evento, ideato da volontari che operano nel settore della […]
Attualità

Ponte del 2 giugno, Toti: “Soddisfatti dei dati, a Luglio prenotazioni al 90% in Liguria”

Posted on Author Redazione

“Siamo molto soddisfatti dei dati che confermano i segnali di ripartenza registrati nel periodo pasquale, del 25 aprile e del primo maggio, con ottime percentuali di arrivi e presenze che incoronano la Liguria regina dell’estate, grazie anche al mare più bello d’Italia certificato dalle Bandiere Blu”. Lo rende noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *