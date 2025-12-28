Savona, Aurelia bis. ANAS: “Delineato un tracciato tecnico e amministrativo finalizzato alla ripresa dei lavori”

In riferimento alle recenti dichiarazioni del Sindaco di Savona sui lavori dell’Aurelia Bis, Anas ritiene opportuno fare chiarezza sullo stato delle attività e il percorso intrapreso per la ripresa dei lavori.

Come noto la vicenda dell’Aurelia Bis è caratterizzata da un iter complesso. Il ruolo dei tribunali è stato ed è tuttora determinante.

Le decisioni assunte in sede giudiziaria hanno così imposto tempi tecnici non comprimibili e rispettati da Anas in piena osservanza delle procedure e della normativa vigente.

A seguito degli esiti giudiziari Anas ha provveduto alla risoluzione dei contratti in essere e, secondo procedura, ha avviato il percorso necessario per le successive fasi operative.

In parallelo, come già anticipato e condiviso nel corso di numerose riunioni istituzionali con tutti i rappresentanti degli Enti Territoriali, è stato delineato un tracciato tecnico e amministrativo finalizzato alla ripresa dei lavori.

Anas ricorda e sottolinea come l’esito dei contenziosi non sia di per sé sufficiente a consentire l’immediata riattivazione del cantiere. Proprio per questo negli ultimi mesi si sono tenuti molteplici incontri con tutti i soggetti coinvolti e sono state avviate interlocuzioni formali con i referenti istituzionali competenti anche attraverso comunicazioni dirette ai livelli tecnici e amministrativi interessati.

Anas ribadisce la piena disponibilità al dialogo con il Comune di Savona e con tutti gli enti interessati. Riafferma ancora una volta l’impegno senza sosta per portare a compimento al più presto un’infrastruttura strategica per il territorio.

La prossima settimana il responsabile della Struttura territoriale Anas della Liguria, Nicola Dinnella, convocherà un tavolo tecnico con i Comuni coinvolti dall’opera: si riunirà periodicamente per monitorare i cantieri, raccogliere le richieste del territorio, diminuire i disagi.

L’obiettivo resta quello di procedere con responsabilità, nel rispetto delle regole e con la massima attenzione ai tempi tecnici necessari, per garantire una soluzione definitiva e sostenibile per il territorio.

