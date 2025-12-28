Loano Sport

Loano, record di partecipanti per il Cimento Invernale: tuffo fuori stagione per 285 temerari

Record di partecipanti per la 37^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso
dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Consorzio
Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano.
Questa mattina ben 285 persone si sono ritrovate ai Bagni Lampara per il tradizionale tuffo fuori stagione.
Un caldo sole e temperature da bella stagione (l’acqua era a 14,5 gradi circa, l’aria a circa 15 gradi)
hanno spinto decine di “professionisti del cimento”, residenti ed ospiti provenienti a sfidare il mare
d’inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.
Al termine, uno speciale riconoscimento è stato consegnato al più giovane e alla più giovane, al più
maturo e alla più matura e al gruppo più numeroso. Il nuotatore più anziano è risultato essere Graziano
Tontodonati di 82 anni, mentre la più anziana Augusta Pase di 86 anni. Il più giovane a tuffarsi è stato
Andrea Marchesini di 2 anni, la più giovane Margherita Usardi di 3 anni. Il gruppo più numeroso, con 28
partecipanti, è stato quello dei Nuotatori del Tempo Avverso, vera e propria istituzione dei cimenti
invernali.

