Il Comune di Genova supporta il Turismo Congressuale

Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, gli Indirizzi per la realizzazione di azioni finalizzate a incentivare il segmento di mercato Mice-Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions nella destinazione Genova per il 2026 e 2027. «La meeting industry, il settore Mice, è fondamentale per lo sviluppo della destinazione all seasons e favorire una destagionalizzazione dei flussi e lo sviluppo di contratti di lavoro non stagionali – spiega l’assessora Beghin – con gli operatori del settore, nell’ambito del tavolo dell’imposta di soggiorno, abbiamo concordato di spingere su questo segmento, in crescita a due cifre a livello nazionale, per rafforzare il posizionamento della città come destinazione di richiamo per congressi e meeting, a livello nazionale e internazionale. Il prossimo anno, sarà pubblicato il primo bando, con un plafond di 200.000 euro dell’imposta di soggiorno, per individuare eventi da supportare che possano svolgere una funzione di volano per l’economia locale, non solo alberghiera e ricettiva ma per tutta la filiera del settore turistico e delle attività e l’ampio ventaglio di professionalità connesse».

