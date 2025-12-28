Celle Ligure, oggi il Motorshow di Vanni Oddera

Celle Ligure Sport

Tutto pronto per il Motorshow con Vanni Oddera a Celle Ligure domenica 28 dicembre.

L’evento inizierà dalle 14:00 e si concluderà alle 20:00 con il centro storico che sarà chiuso dalle ore 7.00 alle 21.00.

In Via Boagno saranno collocati gazebi e mezzi delle forze dell’ordine: il comando della polizia locale nella posizione antistante la Sala Consiliare, con un simulatore di guida; i carabinieri con 2 motociclette; la Questura con una rappresentanza della polizia scientifica; la Capitaneria di Porto; i paracadutisti.

Inoltre la Sezione Operativa Navale di Savona della Guardia di Finanza interverrà con due militari e una vettura. Verosimilmente e con condizioni meteo favorevoli, una unità del Corpo effettuerà altresì dei passaggi nello specchio acqueo antistante il luogo dell’esibizione.

I Food truck della Cooperativa sociale Gruppo Gamma di Cremona “Il Bistrottino” di disabili mentali adulti venderanno pane/salame e acqua/birra

In fondo a Via Boagno nella scalinata passeggiata troverà posto il complesso dei Margot.

Il Motorshow sarà collocato in Piazza Sisto IV. Contemporaneamente nelle zone di spiaggia limitrofe sarà presente la pista di minimoto e lo stand organizzativo promozionale KTM. Ci saranno inoltre delle jeep per portare in giro i ragazzi disabili per la Jeepterapia.

Alla fine di ogni show (ore 15 e ore 18) i motociclisti porteranno in giro alcuni ragazzi disabili per la Mototerapia sempre in Piazza Sisto IV.

