Possibile contaminazione da Listeria Monocytogenes: ritirato lotto di Arista al forno Fior Fiore Coop

Il Ministero della Salute ha comunicato che è stata ritirata dal mercato l’Arista al forno della linea Fior Fiore Coop con lotto di produzione 2541329 con scadenza il 3 gennaio 2026. Il motivo sarebbe la possibile contaminazione da Listeria Monocytogenes. Il prodotto va restituito al punto vendita.
