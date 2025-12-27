Agenda Loano Sport

Loano, il 28 dicembre torna il Cimento Invernale

Posted on Author Redazione Comment(0)

Domenica 28 dicembre si terrà la 37^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano,
promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il
Consorzio Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di
Loano.
Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nello specchio acqueo antistante i Bagni Lampara e, come
sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il
nord Italia: gli impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d’inverno per un bagno della
durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti.
Le iscrizioni si apriranno alle 10.30 mentre il tuffo è previsto per le 11 circa. Seguiranno le premiazioni:
uno speciale riconoscimento sarà consegnato al più giovane e alla più giovane, al più maturo e alla più
matura, a chi indossa il costume più originale.
A tutti i partecipanti sarà donato un piccolo omaggio. Dopo il tuffo, l’organizzazione offrirà a tutti i
cimentisti un gustoso spuntino.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Sabato al Santuario "Misericorsa"

Posted on Author Redazione

Savona. Sabato 25 giugno al Santuario si svolgerà “MiseriCorsa – la misericordia di corsa – mercy run” una camminata/corsa non competitiva, di circa 7 Km nella località del Santuario a Savona. Come annunciato in anteprima esclusiva su Il Letimbro, si tratta di un’iniziativa giubilare inedita per il nostro territorio e di sicuro inconsueto anche a […]
Agenda Albenga

Albenga aderisce a “Puliamo il mondo” con tante iniziative

Posted on Author Redazione

Albenga aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” proposto da Legambiente il prossimo 20-21 e 22 settembre e inserisce diverse iniziative su questo tema nella “Settimana della Gentilezza”. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.  Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria […]
Sport Uncategorized

Genova, via libera alla ristrutturazione dello stadio del pattinaggio ad Albaro

Posted on Author Redazione

Approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi, il progetto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma delle attività sportive e di pubblico dello stadio del pattinaggio di via don Minzoni ad Albaro. Il progetto, dal costo complessivo di 1,668 milioni di euro, prevede la ristrutturazione dell’intero complesso, la […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *