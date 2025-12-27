Genova, nasce in casa assistito dal papà e dalle indicazioni del medico: lieto evento nel quartiere di Rivarolo

Un bimbo è nato in casa come accadeva un tempo. Quando i genitori hanno capito che non c’era tempo per l’arrivo dell’ambulanza si sono affidati alle istruzioni della dottoressa Paola Cordone che ha aiutato la madre a partorire suggerendo le indicazioni del caso al padre. Sul posto, nel frattempo, nel quartiere genovese di Rivarolo sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato mamma e figlio in ottime condizioni in ospedale.

