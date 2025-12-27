Genova, nasce in casa assistito dal papà e dalle indicazioni del medico: lieto evento nel quartiere di Rivarolo

Un bimbo è nato in casa come accadeva un tempo. Quando i genitori hanno capito che non c’era tempo per l’arrivo dell’ambulanza si sono affidati alle istruzioni della dottoressa Paola Cordone che ha aiutato la madre a partorire suggerendo le indicazioni del caso al padre. Sul posto, nel frattempo, nel quartiere genovese di Rivarolo sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato mamma e figlio in ottime condizioni in ospedale.
Carasco, centro commerciale sfollato per un principio di incendio
Intervento dei vigili del fuoco a Carasco dove il centro commerciale è stato sfollato per motivi di sicurezza. L'incendio è scaturito da un forno di uno dei bar all'interno del centro commerciale provocando molto fumo.
Savona, fidanzato aggredisce la fidanzata in Darsena
Lite tra fidanzati in Darsena a Savona, al culmine della discussione scoppiata per cause da accertare, lui ha colpito con una testata lei. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. La vittima, una ragazza di 22 anni è stata trasportata al San Paolo di Savona mentre l’aggressore, anch’egli ferito, è stato trasportato […]
Cairo, controlli e arresti da parte della Polizia
Arrestato un ventiduenne di origine nigeriana I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato dopo un controllo a domicilio un ventiduenne di origine nigeriana, nella cui abitazione è stato rinvenuto e sequestrato circa un etto e mezzo di marijuana, un bilancino elettronico e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Inoltre, nel corso dell’operazione una donna di […]