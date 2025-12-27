Genova e provincia Sport

Calcio, l’Entella si sveglia tardi: al Venezia basta un goal per vincere

L’Entella esce dal “Penzo” con una sconfitta di misura che aggrava la situazione di classifica dei biancocelesti adesso a quota 16 in piena zona play out. Contro la terza forza del campionato, una sconfitta era prevedibile, e il minimo scarto racconta di un match in cui la squadra chiavarese ha tenuto testa soprattutto nel secondo tempo ai veneti. Di fatto, la squadra di Stroppa ha capitalizzato al massimo la rete del solito Yeboah messa a segno dopo 15′ a coronamento di un avvio di partita intenso in cui i liguri hanno sofferto i padroni di casa. Ma il mancato raddoppio ha dato spinta all’Entella che ha avuto modo di rendersi pericolosa nella ripresa. Al 65′ Sinistro improvviso di Mezzoni dalla distanza, Stankovic risponde presente alzando la palla sopra la traversa. Al 75′ l’Entella vede anche annullato il goal del possibile pareggio: palla persa da Doumbia in uscita dalla propria area, traversone basso dalla destra di Portanova e tocco vincente sotto misura di Franzoni col destro. Di Marco annulla per fuorigioco dell’autore del gol; all’ 89′ decisivo Stankovic su Franzoni che stacca sul secondo palo. I minuti di recupero sono un assedio dell’Entella che però non riesce a pungere, il Venezia soffre ma porta a casa il successo.

 

