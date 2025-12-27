Calcio, contro la Reggiana per la Samp è la partita della vita

Il piccolo pareggio di Padova ha almeno interrotto la lunga serie negativa esterna fatta di sconfitte. Certo, il bilancio della squadra blucerchiata in trasferta è desolante, con soli 3 punti ottenuti e una solva vittoria esterna in tutto il 2025, ma qualche segnale di ripresa c’è e si è visto. La gara interna contro la Reggiana, oggi alle 15, dovrà dare al “Ferraris” quella continuità che per tanto tempo è mancata anche in casa. Dopo le vittorie contro Juve Stabia e Carrarese servono altri 3 punti contro gli emiliani per provare ad uscire dalla zona rossa della classifica che, malgrado tutto, dà ancora speranze di rimonta. La Reggiana in trasferta non ha un rendimento da grande squadra: solo 8 punti ottenuti ed è reduce da due sconfitte consecutive ma in trasferta ha espugnato Cesena ed è una squadra che non va sottovalutata. Nella Samp sarà assente Riccio che a Gennaio potrebbe lasciare il club per approdare ad Avellino, out anche: Altare, Malanca, Romagnoli, Girelli, Ferri, Coubis. Nessun assente tra gli emiliani che si presenteranno in schieramento tipo.

SAMPDORIA 3-5-2 Ghidotti; Hadžikadunić, Abildgaard, Venuti; Depaoli, Barak, Henderson, Conti, Ioannou; Cherubini, Coda. All. Gregucci

REGGIANA 3-5-2: Motta; Quaranta, Rozzio, Libutti; Bozzolan, Vallarelli, Reinhart, Bertagnoli, Rover; Portanova, Novakovich. All: Dionigi.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 5 (ultima nel maggio 2024, 1-0)

Pareggi : 0

Vittorie Reggiana : 3 (ultima nell’agosto 2024, 0-1)

Informazioni sull'autore del post