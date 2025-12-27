Calcio, Barak esalta la Sampdoria: battuta la Reggiana, classifica meno rischiosa

La Sampdoria centra il terzo successo consecutivo in casa e per la prima volta esce dalla zona retrocessione. A farne le spese la Reggiana battuta in rimonta con la prima rete di Barak in blucerchiato siglata all’88’. La partita, tutt’altro che spettacolare, si è giocata in un pomeriggio ventosissimo e non si era messa benissimo per la squadra di Gregucci andata sotto al 16′ per una rete di Portanova facilitata da un buco clamoroso in difesa di Venuti e Giordano. La Samp di questa tempi ha carattere e forza di reazione e pochi minuti dopo, al 26′, trova già il pareggio con un’azione scaturita da corner, il pallone viene allontanato corto dalla difesa emiliana e Conti dalla distanza va al tiro trovando una deviazione decisiva di un difensore granata: 1-1. Nel finale, Ghidotti è decisivo su stacco di Charlys. Nella ripresa non sono molte le occasioni e i palloni interessanti negli ultimi 16 metri: Sampdoria e Reggiana producono davvero molto poco fino alla fiammata del 43′ quando Barak trova la staffilata giusta, servito da çuni per la rete sotto la Sud: 2-1 a pochi minuti dal termine della partita. Nei 6′ di recupero non succede nulla degno di nota.

SAMPDORIA-REGGIANA 2-1

MARCATORI

pt 14′ Portanova, 26′ Conti; st 43′ Barak.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Venuti (pt 45′ Ferrari); Depaoli, Conti (35′ st Ricci), Henderson, Cherubini (15′ st Barak), Giordano (15′ st Ioannou); Pafundi (35′ st Cuni), Coda. A disp. Krastev, Ravaglia, Coucke, Bellemo, Vulikic, Narro, Benedetti. All. Gregucci-Foti.

REGGIANA (3-4-2-1)

Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Rover (12′ st Marras), Charlys, Reinhart (34′ st Mendicino), Bozzolan (33′ st Libutti); Tavsan (26′ st Lambourde), Portanova; Novakovich (33′ st Gondo). A disp. Seculin, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Libutti, Sampirisi, Trippaldelli, Bonetti, Lambourde. All. Dionigi (squalificato, in panchina Sibilano).

