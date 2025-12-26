Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, maxi investimento: 3 persone in ospedale

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’ di 3 persone ferite il bilancio del max investimento da parte di un motociclo avvenuto questa mattina nel quartiere di Sampierdarena nella zona di Fiumara. Fra le 3 vittime anche una ragazza di 12 anni, la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire Sul posto sono subito giunti i soccorsi che hanno trasferito due persone in codice giallo all’ospedale e una in codice rosso.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Ferrovia Genova Casella sempre più a portata di mano. I biglietti ora si acquistano anche sulla APP

Posted on Author Redazione

Antico e moderno, tecnologia e atmosfere retrò: è questa la ferrovia Genova Casella all’epoca della digitalizzazione. Il viaggio ricorda le atmosfere del secolo scorso, quando nel 1929 i primi treni cominciavano a collegare Genova a Casella, ma al fascino antico si accompagna la presenza sempre più spinta della tecnologia. La APP AMT, giorno dopo giorno, […]
Genova Sport

Al via il 32° Torneo Internazionale Genova Città di Colombo

Posted on Author Redazione

Da venerdì 1 a domenica 3 aprile, presso l’impianto RDS STADIUM – per l’occasione trasformato in una vera arena, con sei aree di gara e una di riscaldamento – si svolgerà il 32° Torneo Internazionale di Judo Genova Città di Colombo, riservato alle classi giovanili Cadetti, maschi e femmine classe 2005/2007, Juniores maschi e femmine classe […]
Cronaca Genova

Genova, stuprarono 35enne: arrestati due ecuadoriani

Posted on Author Redazione

Due ecuadoriani d 47 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Genova per violenza sessuale di gruppo commessa nell’agosto 2023 nei confronti di una donna di 35 anni conosciuta in un bar e poi stuprata a casa di uno degli arrestati. Informazioni sull'autore […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *