Genova, maxi investimento: 3 persone in ospedale

E’ di 3 persone ferite il bilancio del max investimento da parte di un motociclo avvenuto questa mattina nel quartiere di Sampierdarena nella zona di Fiumara. Fra le 3 vittime anche una ragazza di 12 anni, la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire Sul posto sono subito giunti i soccorsi che hanno trasferito due persone in codice giallo all’ospedale e una in codice rosso.

Informazioni sull'autore del post