E’ morto Paolo Bontempi, portò le sue pianole nelle case di intere generazioni di bambini

E’ morto in provincia di Macerata a 93 anni Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha fatto entrare la musica nelle case di intere generazioni di bambini e ragazzi. Per volere della famiglia, la notizia è stata divulgata a funerali avvenuti. La Bontempi, azienda italiana di strumenti musicali, fu fondata nel 1937 a Potenza Picena (MC), negli anni ’70, contava fino a mille dipendenti, con stabilimenti a Potenza Picena, Martinsicuro e San Claudio di Corridonia, oltre a una grande sede produttiva in Abruzzo dedicata alle materie plastiche. È conosciuta principalmente per la costruzione di organi in plastica detti Chord Organ, piccoli strumenti a tastiera nei quali il suono è prodotto da aria soffiata attraverso delle ance, simili a quelle degli harmonium, da un piccolo motore. Bontempi ha prodotto anche diversi modelli di tastiere elettroniche, strumenti musicali a scopo educativo, come strumenti a fiato, tastiere, chitarre, batterie e percussioni varie destinati al mercato dei giocattoli musicale e scolastico. Bontempi è anche stata proprietaria del celebre marchio di strumenti musicali Farfisa. Negli anni ’70, produsse il pianino corredato dal “metodo Bontempi”, un sistema semplice e intuitivo che permetteva ai bambini di suonare fin da subito, senza conoscenze pregresse. Il marchio si impose anche grazie a importanti licenze internazionali, tra cui Walt Disney, Warner Bros e Barbie, portando nella cameretta dei bambini personaggi come Mickey Mouse e altri protagonisti dell’immaginario collettivo.