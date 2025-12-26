Imperia e provincia Sport

Calcio, Sanremese: esonerato l'allenatore Fabio Fossati

La Sanremese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Fabio Fossati ed il suo secondo Ilir Biturku.
La Società desidera ringraziarli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrata alla guida dei colori biancoazzurri.

