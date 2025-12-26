Calcio, Sanremese: esonerato l’allenatore Fabio Fossati

Articoli correlati
Serie D, il Vado se la gioca ma il Prato è più concreto: 4-2
I rossoblu hanno disputato un buon match Un buon Vado cede nettamente soltanto nel finale di partita ma non nel gioco. La squadra di Tarabotto perde 4-2 ma ha evidenziato buoni progressi rispetto alla partita di sette giorni prima contro il Fossano. Preoccupano, tuttavia, i numeri. Due sconfitte consecutive con ben 6 reti al passivo […]
Loano, tutto pronto per “Runner for Autism”
. E’ in programma sabato 19 aprile la nona edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il programma della giornata prevede una corsa sportiva non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed […]
Calcio, Sampdoria: arriva anche Sabiri
L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto dall’Ascoli Calcio 1898 F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdelhamid Sabiri (nato a Goulmima, Marocco, il 28 novembre 1996). Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts