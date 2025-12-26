Genova Genova e provincia Sport

Calcio, Campionati senza tregua anche a Natale: in campo SERIE A e SERIE B

SERIE A, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA

  • Parma-Fiorentina, 27/12 ore 12:30
  • Lecce-Como, 27/12, ore 15:00
  • Torino-Cagliari, 27/12, ore 15:00
  • Udinese-Lazio, 27/12, ore 18:00
  • Pisa-Juventus, 27/12, ore 20:45
  • Milan-Verona, 28/12, ore 12:30
  • Cremonese-Napoli, 28/12, ore 15:00
  • Bologna-Sassuolo, 28/12, ore 18:00
  • Atalanta-Inter, 28/12, ore 20:45
  • Roma-Genoa, 29/12, ore 20:45

SERIE B, LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA

VENERDÌ 26 DICEMBRE 

Modena – Monza, ore 17:15.

SABATO 27 DICEMBRE 

Spezia – Pescara, ore 12:30;

Carrarese – Mantova,

Catanzaro – Cesena,

Empoli – Frosinone,

Juve Stabia – Südtirol,

Sampdoria – Reggiana,

Venezia – Entella, ore 15:00;

Palermo – Padova, ore 17:15;

Bari – Avellino, ore 19:30.

