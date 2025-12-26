Calcio, Campionati senza tregua anche a Natale: in campo SERIE A e SERIE B

SERIE A, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA
- Parma-Fiorentina, 27/12 ore 12:30
- Lecce-Como, 27/12, ore 15:00
- Torino-Cagliari, 27/12, ore 15:00
- Udinese-Lazio, 27/12, ore 18:00
- Pisa-Juventus, 27/12, ore 20:45
- Milan-Verona, 28/12, ore 12:30
- Cremonese-Napoli, 28/12, ore 15:00
- Bologna-Sassuolo, 28/12, ore 18:00
- Atalanta-Inter, 28/12, ore 20:45
- Roma-Genoa, 29/12, ore 20:45
SERIE B, LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA
VENERDÌ 26 DICEMBRE
Modena – Monza, ore 17:15.
SABATO 27 DICEMBRE
Spezia – Pescara, ore 12:30;
Carrarese – Mantova,
Catanzaro – Cesena,
Empoli – Frosinone,
Juve Stabia – Südtirol,
Sampdoria – Reggiana,
Venezia – Entella, ore 15:00;
Palermo – Padova, ore 17:15;
Bari – Avellino, ore 19:30.