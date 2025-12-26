A7, maxi tamponamento tra 3 auto: 4 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto

Maxi tamponamento fra 3 auto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi medici. Sul tratto si sono formati fino a 4 km di coda.

