A7, maxi tamponamento tra 3 auto: 4 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto

Maxi tamponamento fra 3 auto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi medici. Sul tratto si sono formati fino a 4 km di coda.
Articoli correlati
Pietra Ligure, appalto dei rifiuti: tutti assolti in Appello
La sentenza ribalta quanto stabilito dal tribunale di Savona tre anni fa Assolti perchè il fatto non sussiste. Questa è la sentenza della Corte d’Apello di Genova emessa nell’ambito dell’inchiesta “Trash” legata a presunte irregolarità dell’appalto nella gestione dei rifiuti a Pietra Ligure. La sentenza, arrivata tre anni dopo il primo grado, ribalta quanto deciso […]
Ceriale, sgominata la baby gang di ladri all'interno del parco acquatico "Le Caravelle"
Ceriale. I carabinieri della Compagnia di Albenga, intervenendo presso il parco acquatico ‘Le Caravelle’ sono riusciti rapidamente ad individuare e ad assicurare alla giustizia i giovani ladri di una baby gang costituita da due diciassettenni del savonese e di un ventiduenne comasco responsabili dei furti all’interno del parco acquatico. I primi due sono stati deferiti in concorso […]
Sestri Levante, raid vandalici nel weekend: indagini in corso
Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei raid vandalici che nell'ultimo weekend hanno devastato arredi urbani con un furto con spaccata in un bar del centro. I Carabinieri e i vigili urbani stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.