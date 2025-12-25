ARPAL ha prolungato l’allerta gialla per NEVE su zona D (valli savonesi e Stura) fino alle 9 di domani, venerdì 26 dicembre.
Murialdo, le celebrazioni del 25 aprile
Il prossimo 25 Aprile cade l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo e, anche il Comune di Murialdo, vuole sia celebrare una ricorrenza così importante, ma anche commemorare tutti coloro che con il sacrificio della propria vita hanno permesso la fine del regime Nazifascista L’obiettivo, come riferito dal sindaco Michele Franco, è quello di rimarcare e […]
Alassio e Laigueglia celebrano il 25 aprile: il programma delle celebrazioni
“Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà” è la frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, originario di Stella, in provincia di Savona, scelta quest’anno da A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia in occasione del 25 Aprile, nell’80 anniversario della Festa della Liberazione. Il programma […]
Settimana della sicurezza sul lavoro: a Genova 100 delegati di Cgil Cisl Uil in assemblea
Questa mattina Cgil Cisl Uil Genova hanno organizzato presso il Bi.Bi Service a Genova la riunione delle delegate e dei delegati sindacali dei luoghi di lavoro. A livello nazionale nel 2022 sono stati registrati seicento morti e quattrocentomila infortuni sul lavoro, con il 77% di irregolarità aziendali. A fronte di questi che non sono solo […]