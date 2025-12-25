Posted on

Il prossimo 25 Aprile cade l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo e, anche il Comune di Murialdo, vuole sia celebrare una ricorrenza così importante, ma anche commemorare tutti coloro che con il sacrificio della propria vita hanno permesso la fine del regime Nazifascista L’obiettivo, come riferito dal sindaco Michele Franco, è quello di rimarcare e […]