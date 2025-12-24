Natale: in una lettera a Babbo Natale gli auguri della sindaca Salis alla città di Genova

Una “letterina” a Babbo Natale per chiedere un dono prezioso: il tempo. Tempo da dedicare ai bisogni delle persone e della città, ma anche agli affetti, alla cura, alla progettualità. Con questo messaggio, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social e su quelli del Comune, la sindaca di Genova Silvia Salis fa i suoi auguri di Natale alla città. «Caro Babbo Natale – scrive Salis nel messaggio – per la prima volta mi trovo a scriverti non come Silvia, ma come sindaca di Genova. Per questo Natale ti chiedo di regalarci tempo: tempo per fare le cose bene e non solo in emergenza; tempo per ascoltare i cittadini, i quartieri e le loro fragilità; tempo per progettare, oltre a trovare soluzioni. Ma anche tempo per i nostri affetti, per chi ci sta vicino, per chi c’è sempre o per chi c’è stato, per chi amiamo e per chi ci ama». Un augurio a tutta la cittadinanza genovese, con lo sguardo rivolto al nuovo anno: «Donaci un po’ di quel tempo che sembra scomparso, oggi che nessuno ha più tempo – conclude la prima cittadina – Buon Natale Genova!».
