Natale d’Incanto a Laigueglia dal 27 dicembre al 1 gennaio

Continua a Laigueglia il ricco programma di eventi destinati ad allietare le vacanze di bambini, ragazzi e diversamente bambini. É Natale d’Incanto, il programma natalizio sostenuto da Regione Liguria.

La bellezza sara’ protagonista con il famoso concorso di Miss Inverno, per la prima volta a Laigueglia, che si terrà sabato 27 in Piazza Cavour alle 16.

Sempre Sabato 27 dicembre alle 15 la “Tombola con Tè” nel Salone Opere Parrocchiali e alle 16 il “Cinema Bimbi” al Centro Civico Semur-en-Auxois. Si prosegue domenica 28 dicembre alle 15.30 con lo spettacolo per bambini “Il Giardiniere innamorato” con Lello Clown in piazza dei Pescatori.

Martedì 30 dicembre alle 16 nuovo appuntamento con “Cinema Bimbi” al Centro Civico. Sempre martedì 30 dicembre ma alle 21 presentazione del libro “Infiniti” di Giacinto Buscaglia al Centro Civico Semur-en-Auxois. Il Capodanno laiguegliese, mercoledì 31 dicembre, si festeggerà l’anno nuovo a partire dalle 22,30 con dj set e animazione in piazza dei Pescatori.

Il nuovo anno, giovedì 1 gennaio, appuntamento per bambini alle 15.30 con “Un Natale coi Fiocchi” con l’acrobata Squilibrio in piazza Cavour.

Anche le attività culturali non si fermano durante le vacanze: Il 27 dicembre alle 10 ci sarà la visita guidata al borgo mentre il 28, il 29 e il 31, alle 14.40 ci sarà la possibilità di assistere alla visita guidata al Santuario della Madonna delle Penne in cima al promontorio di Capo Mele, con partenza delle navette da Piazza Preve (prenotazioni per tutte le visite al negozio Giocolandia oppure ai numeri 347-1323586 oppure 0182-690018), mentre il 30 alle 14,30 ci sarà la salita in cima al campanile e la visita guidata alla chiesa, luoghi incantevoli dai quale si gode una splendida vista sul nostro golfo, sull’Isola Gallinara e da dove, nelle giornate terse invernali, è possibile vedere l’Isola d’Elba e la Corsica.

“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età, tutti i gusti e tutti gli interessi, dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici, vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, tra cinema pomeridiano, laboratori e spettacoli dal vivo gratuiti, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, tombolate per tutta la famiglia, cultura e le grandi novità di quest’anno, la nota e collaudata kermesse di bellezza di Miss Inverno, che per la prima volta si terrà in piazza a Laigueglia e la filodiffusione musicale in tutto il centro storico che crea allegria e atmosfera natalizia, festaiola e vacanziera” – commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, che prosegue – “Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.

