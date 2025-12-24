Attualità Genova

Il messaggio di Natale del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci

“Cari Liguri,
il Natale arriva come una carezza. Sta entrando nelle nostre case, nei vicoli illuminati, nel silenzio del mare d’inverno e ci chiede solo una cosa: fermarci un momento, guardare chi abbiamo intorno e ascoltare il cuore.
La nascita di Gesù bambino è questo: un segno d’amore semplice e immenso. È fede, certo, ma è anche memoria, identità, radice profonda della nostra storia. È ciò che ci ha insegnato a prenderci cura gli uni degli altri, a non voltare lo sguardo, a restare umani anche nei momenti più difficili.
E oggi, mentre il mondo ci mostra immagini di dolore, di guerra e di divisione, sento forte il bisogno di augurare pace. Pace vera, quella che nasce dal rispetto, dalla compassione, dalla volontà di costruire invece che distruggere. Che il Natale possa portare serenità a chi soffre e speranza a chi ha smesso di credere.
Alla Liguria, alla sua gente tenace e generosa, a chi lavora duro, a chi resiste, a chi ama questa terra ogni giorno, va il mio augurio più sincero. Che questo Natale vi scaldi l’anima, vi stringa agli affetti più cari e vi ricordi che, anche nelle notti più buie, una luce può sempre nascere.
Buon Natale, con tutto il cuore”

