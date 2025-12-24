Genova, sequestrate 85.000 confezioni di noodles istantanei non a norma

Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

hanno intercettato e sequestrato presso il porto di Genova-Prà oltre 85.000 confezioni di noodles istantanei

irregolari, destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Le unità operative specializzate del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e della Dogana hanno

individuato gravi incongruenze sulle etichette apposte sulle confezioni di noodles istantanei. Il prodotto, infatti,

presentava difformità tra le informazioni riportate sul packaging originale in lingua cinese e quelle riportate

sull’etichetta tradotta in lingua italiana dall’importatore.

Tali incompletezze, riferite alle indicazioni nutrizionali del prodotto e all’omessa indicazione in etichetta, in

lingua italiana, di proteine di origine animale vietate dalla normativa europea, sono state poi riscontrate dal

laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane che confermava l’illegittima presenza nei prodotti alimentari di

proteine animali non certificate e dunque la non conformità degli stessi ai requisiti necessari per la messa in

commercio.

Le informazioni mancanti e le incongruenze rinvenute dagli operatori avevano lo scopo di raggirare l’Organo di

Controllo per il rilascio del documento sanitario comune di entrata.

Grazie all’intervento dei doganieri e dei militari è stata impedito l’ingresso di prodotti alimentari potenzialmente

dannosi per la salute all’interno del territorio dello Stato e, di conseguenza, sulle tavole dei consumatori.

L’operazione si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del

legale rappresentante della società importatrice, per le ipotesi di reato di vendita di prodotti industriali con segni

mendaci e di frode in commercio. Tuttavia, per quest’ultimo, vige la presunzione di innocenza la cui

responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di condanna.

