Attualità Genova

Genova, il TAR Liguria sospende l’ordinanza anti botti del Comune

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Liguria ha sospeso l’ordinanza della sindaca di Genova che vietava l’uso di artifici pirotecnici durante le festività natalizie. Il decreto accoglie il ricorso presentato da tre società specializzate nel settore – Setti Fireworks S.r.l., Giangiò S.r.l. e Steel Shield Defense S.r.l. – e blocca temporaneamente il provvedimento comunale, permettendo così la vendita e l’utilizzo dei fuochi d’artificio.

Genova, vietati i botti dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albenga Attualità

Albenga, riapertura del PPI dell’Ospedale. Il Comitato#Senzaprontosoccorsosimuore: “Primo passo ma non è sufficiente”

Posted on Author Redazione

“L’apertura del Punto di Primo Intervento h.12 è sicuramente un primo passo, ma non è sufficiente. Continueremo a batterci per ottenere l’apertura h.24, perché le emergenze sanitarie dei cittadini non hanno una fascia oraria al di fuori della quale non si possono più verificare. Siamo soddisfatti di apprendere che, come avevamo chiesto, anche i pazienti […]
Attualità Millesimo

Millesimo, il Sindaco firma un’ordinanza contro le deiezioni canine

Posted on Author Redazione

Sanzioni amministrative per chi trasgredisce Il Sindaco di Millesimo Aldo Picalli ha firmato un’ordinanza sindacale contro le deiezioni canine in città. Questo il contenuto del provvedimento: – i cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti a! pubblico nell’ambito del territorio comunale privi di guinzaglio di lunghezza non superiore a […]
Attualità Savona

Arriverà anche in provincia di Savona il “Maggiordomo di quartiere”

Posted on Author Redazione

In provincia di Savona saranno 3 gli sportelli previsti dal bando pubblico con uno stanziamento regionale di 403.000 euro dal Fondo Sociale Europeo. Anche in provincia di Savona verrà estesa la figura del “Maggiordomo di quartiere”, progetto avviato in via sperimentale la scorsa estate nella città di Genova. Durante i due mesi di attività (poi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *