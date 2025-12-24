Genova, il TAR Liguria sospende l’ordinanza anti botti del Comune

Il presidente del tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Liguria ha sospeso l’ordinanza della sindaca di Genova che vietava l’uso di artifici pirotecnici durante le festività natalizie. Il decreto accoglie il ricorso presentato da tre società specializzate nel settore – Setti Fireworks S.r.l., Giangiò S.r.l. e Steel Shield Defense S.r.l. – e blocca temporaneamente il provvedimento comunale, permettendo così la vendita e l’utilizzo dei fuochi d’artificio.
Genova, vietati i botti dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026