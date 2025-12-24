Avviso per venti di burrasca forte da Nord per il giorno di Natale

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte da nord per la giornata di domani, giovedì 25 dicembre, entrano in vigore le ordinanze della sindaca che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di domani, giovedì 25 dicembre

– chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso;

– chiusura al pubblico nella giornata di domani, giovedì 25 dicembre, di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

Informazioni sull'autore del post