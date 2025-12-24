A10, tir perde il controllo e si schianta contro muro: traffico bloccato tra Varazze e Arenzano

Incidente tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova dove un mezzo pesante ha urtato un altro mezzo pesante parcheggiato in una piazzola di sosta per terminare la corsa contro il muraglione sul lato opposto della carreggiata. Non si segnalano feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area dopo la fuoriuscita di carburante e olio, e i soccorsi medici oltre al personale Aspi. Il traffico risulta completamente bloccato sul tratto interessato.

