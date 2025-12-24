A10, tir perde il controllo e si schianta contro muro: traffico bloccato tra Varazze e Arenzano

Incidente tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova dove un mezzo pesante ha urtato un altro mezzo pesante parcheggiato in una piazzola di sosta per terminare la corsa contro il muraglione sul lato opposto della carreggiata. Non si segnalano feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area dopo la fuoriuscita di carburante e olio, e i soccorsi medici oltre al personale Aspi. Il traffico risulta completamente bloccato sul tratto interessato.
Articoli correlati
Genova, esce dal carcere e va a spacciare: riarrerstato
La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri un 19enne algerino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, durante un normale pattugliamento del commissariato di Cornigliano in via Dondero. Gli agenti, riconoscendo il giovane per i suoi trascorsi, […]
Borghetto S.Spirito, incidente al casello della A10: tre codici gialli
Una donna e due bambini Tre codici gialli al Santa Corona di Pietra Ligure. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio nei pressi del casello di ingresso di Borghetto S. Spirito, dove l’autista di un furgone per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo per urtare i guardrail. La donna alla […]
Laigueglia, serviva alcool a minori: chiuso bar per 5 giorni
Serviva alcool a minorenni, per questo un bar di Laigueglia è stato chiuso per cinque giorni. L’atto, notificato oggi dai poliziotti del Commissariato di Alassio, è stato adottato grazie anche alla segnalazione arrivata alla Questura tramite YOUPOL: l’app gratuita della Polizia di Stato attraverso la quale, anche in forma anonima, possono essere inoltrate segnalazioni in […]