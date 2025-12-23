La Spezia, Nuovo Felettino: continuano i lavori

È stato presentato in anteprima, durante l’evento organizzato alla Mediateca regionale della Spezia, il video realizzato per celebrare un anno di cantiere dell’ospedale Felettino della Spezia. Con la regia di Walter Nanni e l’attore Roberto Alinghieri protagonista, il filmato ripercorre il lavoro svolto dall’affidamento, avvenuto il 20 dicembre 2024, ad oggi e sarà diffuso sui canali social di Regione Liguria.

A presentarlo, presso la Mediateca regionale della Spezia, l’assessore all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone, con l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, insieme al commissario Fabrizio Cardone, al direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro e al direttore esecutivo della Guerrato spa Giancarlo Masciarelli. Sono intervenuti anche il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e il prefetto Andrea Cantadori.

Intanto si procede senza sosta con le operazioni di costruzione dell’opera: secondo il cronoprogramma, nei prossimi tre mesi si procederà al completamento del solaio del primo e del secondo piano del futuro ospedale e saranno avviate le opere in elevazione tra il secondo e il terzo piano. Ad oggi sono stati scavati 80mila metri cubi di terre e rocce da scavo ed effettuati 7mila viaggi di conferimento per la realizzazione di oltre 10mila metri quadrati di fondazioni, per le quali sono stati gettati 12mila metri cubi di calcestruzzo, con l’impiego di 2,3 tonnellate di acciaio. Attualmente sono in corso le fasi di sviluppo in altezza dell’ospedale: sono stati gettati 74 pilastri, realizzati muri perimetrali lunghi 350 metri, con l’impiego di 190 metri cubi di calcestruzzo e 130mila chili di acciaio. Già realizzati anche i blocchi dei vani ascensori nelle quattro stecche del futuro Felettino.

Sono impegnate una cinquantina di maestranze della ditta appaltatrice Guerrato spa e delle due società incaricate attraverso la Felettino Hospital Service: Sacaim spa, per la costruzione vera e propria dell’edificio, e Nuova Psc srl per la parte impiantistica.

“Entro Pasqua saranno visibili i primi due piani dell’ospedale – dichiara l’assessore Giampedrone –. Essere qui oggi per celebrare un anno di cantiere, nel quale abbiamo raggiunto tutte le milestone nei tempi previsti, compresa la firma della bancabilità a novembre, è un risultato tutt’altro che scontato. Stiamo realizzando un ospedale che la città e la provincia aspettano da più di quarant’anni: siamo consapevoli della responsabilità che questo comporta e siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad ora, che deve essere un impegno per il futuro a non perdere nemmeno un minuto per raggiungere il traguardo. Così sta accadendo e per questo abbiamo ritenuto giusto celebrare un anno dall’avvio dei lavori, anche con un video che racconta non solo l’evoluzione del cantiere ma anche il territorio di riferimento, per dare il senso dell’importanza sociale, oltre che sanitaria, di un ospedale che unisce bambini e persone anziane nei momenti difficili. Questa iniziativa – prosegue Giampedrone – vuole essere un riconoscimento del lavoro svolto e un modo per dire grazie alla squadra senza la quale non saremmo arrivati qui, dal commissario Cardone alla nostra Ire fino alla Asl. Continueremo a lavorare in questo modo per traguardare la realizzazione dell’ospedale, portando all’attenzione dei cittadini e degli stakeholder anche le prossime fasi che ci accompagneranno fino alla completa realizzazione di questa infrastruttura sanitaria. Il Felettino è un’opera irrinunciabile per gli spezzini e per l’intera Liguria e siamo convinti che, con questo metodo di lavoro condiviso, riusciremo a realizzare un ospedale moderno, sicuro e all’avanguardia, in grado di dare risposte efficaci ed efficienti a tutti i cittadini del Levante ligure”.

“Il nuovo ospedale del Felettino rappresenta un investimento strategico fondamentale per il futuro della sanità spezzina ma anche ligure – aggiunge l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. I risultati raggiunti in questo primo anno di cantiere dimostrano la serietà del lavoro svolto e il rispetto di un cronoprogramma non solo ambizioso ma oggi anche estremamente realistico. Stiamo costruendo un ospedale moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato, pensato per migliorare concretamente la qualità dell’assistenza ai pazienti e le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari. L’obiettivo è consegnare ai cittadini una struttura capace di rispondere alle esigenze sanitarie di oggi e di domani, rafforzando l’intero sistema sanitario regionale. Nel complesso ospedaliero il progetto include, oltre alla degenza, una serie di reparti e servizi specialistici, come il pronto soccorso con osservazione breve intensiva, dialisi, unità di terapia intensiva e sub-intensiva, neonatologia/pediatria, stroke unit, sale operatorie e servizi diagnostici avanzati”.

“Ringrazio la Regione per l’impegno che sta mettendo nella costruzione di questa opera così importante e fondamentale per la sanità spezzina – conclude il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro –. Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori, nel pieno rispetto del cronoprogramma”.

