Genova, presentate tre nuove strutture per le autonomie delle persone adulte con disabilità

Un nuovo laboratorio in via Porro 5, realizzato in collaborazione con i Municipi Centro Ovest e Valpolcevera nell’ambito del Progetto di Comunità QR Certosa-Campasso, e due nuove soluzioni di cohousing, una in via Porro e una in via Pastore.
Tre nuove strutture che si aggiungono alle soluzioni di coabitazione di via Calamandrei, via Fiasella 3-4 e al laboratorio per le autonomie di via Pastore: un ulteriore passo verso la realizzazione di soluzioni a supporto dell’autonomia delle persone con disabilità.
«Investire in autonomia significa investire in dignità, futuro e possibilità – dichiara la sindaca Silvia Salis – l’apertura di queste nuove strutture rappresenta un passo concreto nella costruzione di una città in cui nessuno resti indietro, in cui ogni persona, con le sue fragilità e le sue potenzialità, possa trovare spazi per vivere pienamente, crescere e contribuire alla comunità. È questa l’idea di welfare che portiamo avanti: diffuso, di prossimità, costruito insieme ai territori e ai soggetti del terzo settore. Le esperienze di cohousing e i laboratori per l’autonomia sono strumenti preziosi per restituire centralità alle persone e per rendere Genova una città più inclusiva, accogliente e accessibile».
«Queste nuove strutture sono il risultato di un lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni del territorio e terzo settore, che si inserisce anche nel percorso del progetto di comunità QR code, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le potenzialità di ogni persona -spiega l’assessora al Welfare Cristina Lodi – Puntiamo su una rete di servizi inclusivi, affinché Genova sia sempre più una città capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. L’apertura di questi spazi è un segnale concreto di attenzione e investimento sul Welfare, per costruire una comunità più coesa e solidale. Voglio ringraziare Fondazione Compagnia di San Paolo, sempre al fianco del Comune per il sociale».
«Le nuove strutture rappresentano un passo significativo nella strategia dell’amministrazione a sostegno delle persone adulte con disabilità, perché mettono a disposizione spazi accoglienti e inclusivi in grado di favorire l’autonomia, la socializzazione e la qualità della vita – commenta l’assessore alle Politiche della casa Davide Patrone – Questi progetti, realizzati grazie a una forte collaborazione con le associazioni del territorio e il terzo settore sono il frutto di un lavoro condiviso e di una visione di welfare abitativo innovativa. Un ringraziamento va anche a Fondazione Compagnia di San Paolo per il prezioso supporto. Il nostro obiettivo è costruire una rete di servizi capace di garantire dignità, opportunità e partecipazione attiva alla vita della comunità per ogni persona».
«L’apertura del laboratorio e di un cohousing in via Porro, sono l’ulteriore segnale di una rinnovata e puntuale attenzione alle necessità verso chi vive situazioni di difficoltà – dice il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace – Le due strutture daranno la possibilità alle persone di realizzarsi all’interno di una comunità coesa e si inseriscono a pieno titolo nel grande lavoro svolto dal progetto QR CODE, che vede un grande coinvolgimento dei Municipi Valpolcevera e Centro Ovest».
«Sono orgoglioso di questo nuovo traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la nostra delegazione e in piena coerenza con il mandato che portiamo avanti da sempre. Il benessere delle persone, in particolare di chi vive maggiori fragilità, è al centro della nostra azione – afferma il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – Il laboratorio per le autonomie di via Porro 5 e la nuova soluzione di cohousing, sempre in via Porro, rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di inclusione sociale e di sostegno all’autonomia, favorendo indipendenza, socialità e crescita personale. La collaborazione con il Municipio della Valpolcevera, la Casa di Quartiere di Certosa, le associazioni e il terzo settore conferma il valore della rete territoriale dei servizi sociali, soprattutto nei quartieri di Certosa e Campasso».
Le nuove soluzioni abitative offrono spazi accoglienti, pensati per favorire la socializzazione, la crescita personale, l’acquisizione di autonomie relazionali e personali, abitative e socio lavorative, nonché per la partecipazione attiva alla vita dei quartieri.
In analogia alle altre soluzioni di cohousing, le due nuove coabitazioni garantiranno percorsi di autonomia e supporto alla vita indipendente, attraverso l’elaborazione di progetti personalizzati finalizzati ad accompagnare e sostenere ogni persona nella realizzazione del proprio progetto di vita, mentre il laboratorio di via Porro sarà un punto di riferimento sia per il vicino cohousing, sia per i quartieri Certosa e Campasso in connessione con la Casa di Quartiere.
Il laboratorio di via Porro è stato allestito con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo. Le coabitazioni di via Porro e Via Pastore sono state completate attraverso lo specifico progetto che il Comune ha implementato con successo in relazione alla Linea di investimento 1.2. della Missione 5C2 del PNRR.