Genova, picchia la compagna e aggredisce i carabinieri: arrestato 50 enne ecuadoriano

Intervento dei carabinieri in un alloggio nel quartiere genovese di Rivarolo per un 50 enne che ha picchiato la compagna. A dare l’allarme i vicini della coppia che hanno sentito le urla della vittima. Completamente ubriaco, l’uomo, ecuadoriano di 50 anni, si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni. Contemporaneamente, il 50enne ha aizzato il suo cane, un pitbull, che a quel punto si è anche lui lanciato contro i carabinieri. L’uomo è stato arrestato e i lcane affidato alla Croce Gialla..
Articoli correlati
GenovaJeans, successo di presenze: 13.000 ingressi in cinque giorni
Chiude con successo la manifestazione GenovaJeans, l’evento internazionale che dal 2 al 6 settembre ha unito storia e futuro del jeans, nato a Genova e amato in tutto il mondo, sotto l’ombrello della sostenibilità. Sono stati 13.600 gli ingressi alle mostre, che si confermano come eventi di grande interesse per un pubblico eterogeneo. Agli appuntamenti […]
Nas carabinieri indagano sul caso di un ospite disabile de "Il Faggio"
Savona. Un paziente disabile psichico minorenne, ospitato in una struttura del Faggio che finisce all’ospedale per un braccio rotto. Viene subito operato, trenta i giorni di prognosi. E ieri i carabinieri del Nas settore sanità di Genova hanno effettuato un sopralluogo negli alloggi protetti gestiti dalla coop sociale in via Paleocapa dove sarebbe avvenuto l’incidente […]
Una Festa dello Sport da “110 e lode”! Sono stati 110.000 gli sportivi che hanno affollato il Porto Antico per i tre giorni di manifestazione
«Correte a fare sport, scoppierà un’epidemia di salute»: questa frase, tratta da uno degli 8.172 elaborati inviati per il concorso “Il bello dello Sport”, ha rappresentato perfettamente la diciannovesima edizione della Festa dello Sport. Un’edizione partecipata, affollata, ricca, che ha visto uno straordinario flusso di persone per nulla intimorito dalle condizioni metereologiche. Ancora una volta ha […]