Genova, picchia la compagna e aggredisce i carabinieri: arrestato 50 enne ecuadoriano

Intervento dei carabinieri in un alloggio nel quartiere genovese di Rivarolo per un 50 enne che ha picchiato la compagna. A dare l’allarme i vicini della coppia che hanno sentito le urla della vittima. Completamente ubriaco, l’uomo, ecuadoriano di 50 anni, si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni. Contemporaneamente, il 50enne ha aizzato il suo cane, un pitbull, che a quel punto si è anche lui lanciato contro i carabinieri. L’uomo è stato arrestato e i lcane affidato alla Croce Gialla..

