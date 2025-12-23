Genova Sport

Genova, parte il progetto “Campioni si diventa”

 Il Comune di Genova rinnova il suo impegno a favore dell’inclusione sociale e della promozione dello sport tra i più giovani, grazie alla collaborazione con i Lions Club del territorio e numerose società sportive.
Il progetto Campioni si diventa, giunto alla sua settima edizione, rappresenta un modello virtuoso di partnership pubblico-privato, finalizzato a offrire attività sportive gratuite a bambini/e e ragazzi/e in situazione di fragilità socioeconomica.
La sinergia con i Lions Club – coordinati dall’officer delegato al Progetto Campioni si diventa Santo Durelli e dal past officer distrettuale alla Cittadinanza attiva terzo settore del Distretto 108 IA2 Laura Gaggero – consente di ampliare la rete di opportunità, coinvolgendo nuove società sportive e garantendo una copertura sempre più capillare sul territorio cittadino. Il protocollo siglato tra Comune e Lions, vede la partecipazione attiva di numerosi Lions Club genovesi e del Centro Polidiagnostico SYNLAB – Il Baluardo, a conferma della volontà condivisa di sostenere il diritto allo sport per tutti.
Nell’edizione 2024-2025 sono state avviate 25 attività sportive, rispondendo alle richieste di 125 bambini/e e ragazzi/e. Sono state inoltre individuate nuove società sportive, che verranno coinvolte per coprire le aree cittadine meno servite.
«Il progetto Campioni si diventa – dichiara l’assessora al Welfare Cristina Lodi – è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà sportive possa generare valore per la comunità. Grazie al sostegno dei Lions Club, riusciamo a offrire a tanti bambini e ragazzi la possibilità di praticare attività sportive, favorendo inclusione, benessere e crescita personale. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare questa rete, ascoltando i bisogni delle famiglie e coinvolgendo sempre più società sportive, affinché nessun giovane resti escluso dalle opportunità educative e sociali che lo sport può offrire».
«Essenziale per lo sviluppo del progetto, è stata la capacità dei Lions di coinvolgere numerose associazioni sportive che hanno accolto e continueranno ad accogliere i minori – spiegano Santo Durelli, delegato al Progetto Campioni si diventa Laura Gaggero, past officer distrettuale alla Cittadinanza attiva terzo settore del Distretto 108 IA2 – creando un sistema solidale e diffuso che mette al centro il diritto allo sport come strumento di inclusione, crescita e cittadinanza attiva».
Presenti anche i rappresentanti dei Municipi.

