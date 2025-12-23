Genova celebra il Natale tra Arte, Musica e Tradizione

Il Comune di Genova propone un ricco programma di iniziative culturali che attraversano alcuni dei luoghi più simbolici della città. Dalle visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, ai concerti della rassegna Chiese in Musica, fino agli itinerari del Passaporto dei Presepi, un percorso diffuso che unisce arte, spiritualità e tradizione per cittadini e visitatori durante le festività.

Visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno

Anche durante le festività natalizie, il Comune di Genova propone un ricco calendario di visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città, custode di straordinari capolavori artistici, scrigno di storia e memoria.

Le visite guidate sono possibili grazie al sostegno di DENI – Distribuzioni Elettriche Nord Italia del Gruppo Zanetti – e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene interamente devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale, contribuendo in modo concreto alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio unico.

«Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un luogo di memoria collettiva che racconta la città attraverso le storie delle persone che l’hanno abitata e, al tempo stesso, uno spazio civico di straordinaria rilevanza, dove memoria, rispetto e cura del bene comune si incontrano – spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti – Aprirlo sempre di più alla cittadinanza, anche durante le festività, significa valorizzarlo come uno spazio vivo, accessibile e condiviso, rafforzando il legame tra la città e uno dei suoi luoghi più identitari e destinando risorse preziose alla conservazione delle opere che custodisce».

«Il Cimitero Monumentale di Staglieno è uno dei più importanti complessi artistici e culturali d’Europa, un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore – sottolinea l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Le visite guidate sono uno strumento importante per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di questo luogo unico, rafforzando al tempo stesso una cultura della tutela: ogni partecipazione contribuisce infatti in modo diretto al restauro delle opere e alla trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni».

I diversi itinerari consentono di esplorare la ricchezza monumentale e simbolica di Staglieno da molteplici punti di vista.

Con Staglieno. Arte & bellezza si percorrono i porticati inferiori e superiori, tra sculture e architetture che spaziano dal Neoclassicismo al Liberty.

Il percorso Mille culture. Genova e il mondo conduce nel settore poli confessionale, alla scoperta delle diverse culture, religioni e sensibilità che hanno trovato a Genova un luogo di incontro e convivenza.

Staglieno e l’Ottocento è un viaggio nella società ottocentesca, tra moda, usi e vita quotidiana dell’epoca.

Infine, Con gli occhi dei bambini è una visita speciale dedicata a famiglie e più piccoli, per avvicinarsi alla bellezza e ai simboli di Staglieno attraverso uno sguardo curioso e delicato.

Le visite, della durata di un’ora e mezza circa, partono dall’Infopoint turistico-culturale (ingresso lato fioristi).

Ecco il calendario:

Sabato 27 dicembre ore 11 – Staglieno. Arte & bellezza

Sabato 27 dicembre ore 15 – Con gli occhi dei bambini (visita per famiglie)

(visita per famiglie) Domenica 28 dicembre ore 15 – Staglieno e l’Ottocento

Lunedì 29 dicembre ore 15 – Staglieno. Arte & bellezza

Martedì 30 dicembre ore 15 – Mille culture. Genova e il mondo



