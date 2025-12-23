Attualità Genova

Dalla Regione Liguria 6 milioni alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri per il sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Posted on Author Redazione Comment(0)

Regione Liguria ha assegnato 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri per il sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità. Le risorse, pari complessivamente a 5 milioni e 992mila euro, sono finalizzate all’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2025/2026, nonché al potenziamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

“Nel complesso le risorse sono aumentate di 2 milioni e 400mila euro rispetto al 2024, con oltre 2 milioni di euro in più destinati esclusivamente al trasporto degli studenti – spiega l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro –. Si tratta di un incremento davvero significativo, che conferma l’impegno della Regione e del Governo a favore dell’inclusione e del diritto allo studio degli studenti con disabilità. Questi fondi rappresentano un concreto sostegno alle istituzioni scolastiche, alle Province beneficiarie e, soprattutto, alle famiglie e ai ragazzi”.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra gli enti territoriali come segue: 3 milioni e 956mila euro alla Città Metropolitana di Genova; 596mila euro alla Provincia di Imperia; 480mila euro alla Provincia della Spezia; 960mila euro alla Provincia di Savona. Attraverso tali stanziamenti, la Regione interviene a sostegno delle scuole secondarie di secondo grado in cui sono presenti studenti con disabilità, partecipando alla copertura delle spese per le ore di assistenza richieste dai singoli istituti e garantendo, all’interno delle sedi scolastiche, la presenza della figura professionale dell’Operatore Socio-Educativo. Inoltre, un apposito finanziamento è destinato a garantire un contributo significativo alle spese sostenute da Province e Città Metropolitana per il servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Cairo Montenotte

Infrastrutture: Venerdì incontro a Cairo con il ministro De Micheli

Posted on Author Redazione

Parteciperanno anche gli amministratori locali Funivie e proposta per il raddoppio ferroviario del binario sulla tratta Savona-Torino. Se ne parlerà Venerdì a Cairo Montenotte alle ore 14,30 nel Circolo Ricreativo in corso Marconi a San Giuseppe di Cairo. Saranno presenti: i lavoratori del comparto CGIL-CISL-UIL; i rappresentati delle categorie economiche; amministratori locali, l’onorevole Dem Franco Vazio; il […]
Attualità In Primo Piano

Apre la pesca nelle acque interne protesta l'Enpa

Posted on Author Redazione

Savona. Un’apertura della pesca nelle acque interne oggi che per l’Enpa, come al solito è senza riguardo per la fauna selvatica ittica. Per la Protezione Animali si tratta “della conferma del triste regalo, a danno dell’ambiente e degli animali, fatto ai pescasportivi, in analogia a quanto si fa per i cacciatori, con carnieri giornalieri assolutamente […]
Attualità

Regione, approvato bando per la presentazione di progetti a tutela delle società di mutuo soccorso

Posted on Author Redazione

Con delibera della Giunta regionale n.690 del 29 luglio 2020 è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti a “Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle Società di mutuo soccorso” ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale n.13 del 21 marzo 1994. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.13 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *