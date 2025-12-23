Attualità Economia Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Cresce il Turismo in Liguria: a ottobre 2025 +10% rispetto all’anno precedente

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Liguria si conferma una meta gettonatissima: dai dati forniti dal Viminale, in cui si tengono conto di tutte le strutture ricettive compresi gli Aaut (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico), nel mese di ottobre si sono registrate 1.318.029 presenze con un incremento di 119.857 (+10%) rispetto allo stesso mese del 2024 a conferma del trend in crescita dei mesi autunnali (a settembre +2%).

Anche analizzando i dati progressivi dei primi dieci mesi del 2025 si evidenzia un andamento in crescita: le presenze totali passano infatti da 18.648.625 a 19.690.811 con un aumento di 1.042.186 pari al +4,41% rispetto ai primi dieci mesi del 2024.

“Sono dati che non fanno altro che confermare la solidità del sistema turistico regionale e la capacità di attrazione del territorio lungo tutto l’arco dell’anno: ci aspettiamo anche ottimi risultati per il periodo festivo considerando che tutte le strutture alberghiere vanno verso il sold out – commentano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – La Liguria inoltre è oggi la terza regione più visitata d’Italia nei borghi storici subito dopo Trentino-Alto Adige e Toscana. Questo significativo incremento è frutto soprattutto dell’efficacia delle politiche avviate sul fronte dell’undertourism e orientate quindi ad una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, alla valorizzazione dell’entroterra e dei piccoli centri e alla promozione di esperienze autentiche e identitarie, capaci di affiancare e integrare le destinazioni più note”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica Savona

Provincia di Savona: “Incontro in Provincia con i Consiglieri Provinciali sul tema Rigassificatore”

Posted on Author Redazione

Su proposta del Presidente Olivieri, si è tenuto un incontro operativo con i Consiglieri Provinciali in cui si è fatto il punto e il Presidente ha condiviso le attività che si stanno svolgendo e che proseguiranno anche nelle prossime settimane. “Da subito ho condiviso un’azione attiva della Provincia e sicuramente di supporto alle posizioni dei […]
Cultura e Spettacoli In Primo Piano

"Arte al gran fuoco", al via a Savona la più grande mostra di ceramica d'arte

Posted on Author Redazione

Savona. Più di cinquanta artisti – alcuni storicizzati, altri attivi a livello nazionale e internazionale – sono i protagonisti di una delle più grandi mostre di ceramica d’arte mai organizzate sul territorio ligure. Si tratta de “Arte del gran fuoco” ed è stata promossa dal comitato savonese della Società Dante Alighieri con il sostegno della […]
Attualità Balestrino Calice Toirano

ASL 2 inaugurati gli ambultori di prossimità di Calice Ligure e Toirano /Balestrino

Posted on Author Redazione

Hanno iniziato l’attività dal 28 marzo 2023 gli ambulatori di prossimità nei comuni di Calice Ligure e Toirano/Balestrino. L’obiettivo è quello di fornire un capillare servizio sul territorio di assistenza infermieristica che si vada ad integrare con il Medico di Medicina Generale per una totale e sempre più efficiente ed efficace presa in carico del […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *