Calcio, Sampdoria: Samuel Cardenas nuovo capo scouting

L’U.C. Sampdoria comunica che Samuel Cardenas è il nuovo head of scouting. Dotato di un profilo professionale di respiro globale e di una consolidata esperienza nel settore, Cardenas avrà il compito di ristrutturare, coordinare e potenziare l’area scouting del club, in linea con la visione strategica e i valori sportivi della Sampdoria. La società augura a Cardenas buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali in questo nuovo percorso in blucerchiato”, ha fatto sapere il club blucerchiato.

Informazioni sull'autore del post