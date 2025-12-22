Attualità Imperia e provincia

San Bartolomeo al Mare: I bambini delle scuole primarie del Golfo Dianese trasformano il Natale in un’esplosione di creatività e sostenibilità

Quest’anno il Natale a San Bartolomeo al Mare si tinge di fantasia, gioia e attenzione all’ambiente grazie ai piccoli grandi artisti delle scuole primarie e secondarie del golfo Dianese! I bambini, con la guida appassionata di tutto il corpo docenti, hanno realizzato splendidi addobbi natalizi utilizzando solo materiali riciclati, che hanno saputo reinventare e trasformare in vere e proprie opere d’arte.
A partire da domani, 23 dicembre, i loro coloratissimi alberi di Natale saranno esposti nei pressi dei giardini della suggestiva “Torre Saracena”, a San Bartolomeo al Mare.
Qui tutti potranno ammirare il risultato di tanto entusiasmo e votare il proprio albero preferito… anche se, diciamolo, i ragazzi sono già tutti vincitori per l’impegno, la creatività e la sensibilità verso l’ambiente.
Un ringraziamento speciale va al Comune di San Bartolomeo al Mare per l’accoglienza, la collaborazione e l’attenzione dimostrata nei confronti della scuola, dei bambini e della sostenibilità.
I bambini aspettano  tutti per festeggiare insieme un Natale all’insegna della fantasia e del rispetto per il nostro pianeta!
Ecco le scuole che hanno partecipato:
ASILO NIDO LA CASETTA DI VIA GAGGERO
LET
GRUPPO AUTONOMIA
ASILO ANNUNZIATA
Infanzia Diano Marina
Infanzia Diano San Pietro
Infanzia Cervo
Primaria Diano Marina
Primaria Diano Castello
Secondaria Diano Marina

