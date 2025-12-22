Roccavignale, tutto pronto per il Presepe Vivente da questa sera al 24 dicembre

Prende il via questa sera a Roccavignale la 43ª edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla pro loco, evento riconosciuto come “Autentico Evento Ligure 2025” dalla Regione Liguria.

La pro loco si è riunita ieri e per ora ha deciso di andare avanti nonostante le previsioni meteo non proprio positive. “Stiamo monitorando la situazione, ma per ora la decisione è presa: noi ci saremo”.

Da stasera dunque, l’antico borgo di Strada tornerà a trasformarsi in una suggestiva Betlemme, pronta ad accogliere i visitatori in un’atmosfera unica di storia, fede e tradizione. Questa edizione, in particolare, è dedicata a Giambattista Olivieri, co-fondatore del Presepe e per tanti anni figurante nel ruolo-chiave del Profeta. Questa sera, la pro loco lo ricorderà consegnando un omaggio alla sua famiglia.

Il programma è il seguente: ore 19:30, apertura borgo con taverne, botteghe artigiane e antichi mestieri; ore 21:30, inizio Sacra Rappresentazione.

L’elenco delle attrazioni e spettacoli potrebbe subire variazioni, anche dell’ultimo momento, in considerazione delle condizioni meteo. Confermata la presenza delle botteghe artigiane, situate al coperto. Ci saranno anche asini, capre e la mucca, anch’essi sistemati al riparo dal maltempo.

Nelle taverne, tutte le sere dalle 19:30 farinata, tire, focaccia, fazzini, polenta, panini, ravioli, cotiche e pan fritto. Per riscaldarsi, non mancheranno la cioccolata calda, il vin brulé e le caldarroste, oltre a bevande e dolci.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica, all’interno del borgo si utilizza una moneta speciale: i talenti. Gli euro non sono accettati nelle taverne, ma è possibile effettuare il cambio valuta presso il banco degli usurai, situato all’ingresso del Presepe.

L’esperienza visiva sarà arricchita tutte le sere dalla proiezione di un suggestivo filmato sulla parete della chiesetta, proprio all’inizio del percorso del presepe. A partire dalle 18:00, la parete di San Martino si illuminerà con il filmato del villaggio di Natale di Mario Cerruti, seguito da una serie di diapositive che presenteranno i personaggi chiave della rappresentazione.

Per raggiungere il Presepe, si può lasciare l’auto a Millesimo e utilizzare il collegamento con bus storico completamente gratuito e senza necessità di prenotazione, attivato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus. I visitatori potranno salire a bordo di veri e propri gioielli d’epoca, come il Monocar 1201/3 Menarini del 1976 e il Bredabus 2001 LL del 1990. I bus circoleranno in maniera continuativa dalle 19:30 alle 23:20 nelle tre serate del Presepe, collegando Millesimo (con fermate in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont) a Roccavignale e ritorno. Un’esperienza che promette di far iniziare la magia del Presepe Vivente ancor prima dell’arrivo.