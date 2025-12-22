Agenda Cultura e Spettacoli Roccavignale

Roccavignale, tutto pronto per il Presepe Vivente da questa sera al 24 dicembre

Posted on Author Redazione Comment(0)

Prende il via questa sera a Roccavignale la 43ª edizione del Presepe Vivente, organizzato dalla pro loco, evento riconosciuto come “Autentico Evento Ligure 2025” dalla Regione Liguria.

La pro loco si è riunita ieri e per ora ha deciso di andare avanti nonostante le previsioni meteo non proprio positive. “Stiamo monitorando la situazione, ma per ora la decisione è presa: noi ci saremo”.

Da stasera dunque, l’antico borgo di Strada tornerà a trasformarsi in una suggestiva Betlemme, pronta ad accogliere i visitatori in un’atmosfera unica di storia, fede e tradizione. Questa edizione, in particolare, è dedicata a Giambattista Olivieri, co-fondatore del Presepe e per tanti anni figurante nel ruolo-chiave del Profeta. Questa sera, la pro loco lo ricorderà consegnando un omaggio alla sua famiglia.

Il programma è il seguente: ore 19:30, apertura borgo con taverne, botteghe artigiane e antichi mestieri; ore 21:30, inizio Sacra Rappresentazione.

L’elenco delle attrazioni e spettacoli potrebbe subire variazioni, anche dell’ultimo momento, in considerazione delle condizioni meteo. Confermata la presenza delle botteghe artigiane, situate al coperto. Ci saranno anche asini, capre e la mucca, anch’essi sistemati al riparo dal maltempo.

Nelle taverne, tutte le sere dalle 19:30 farinata, tire, focaccia, fazzini, polenta, panini, ravioli, cotiche e pan fritto. Per riscaldarsi, non mancheranno la cioccolata calda, il vin brulé e le caldarroste, oltre a bevande e dolci.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica, all’interno del borgo si utilizza una moneta speciale: i talenti. Gli euro non sono accettati nelle taverne, ma è possibile effettuare il cambio valuta presso il banco degli usurai, situato all’ingresso del Presepe.

L’esperienza visiva sarà arricchita tutte le sere dalla proiezione di un suggestivo filmato sulla parete della chiesetta, proprio all’inizio del percorso del presepe. A partire dalle 18:00, la parete di San Martino si illuminerà con il filmato del villaggio di Natale di Mario Cerruti, seguito da una serie di diapositive che presenteranno i personaggi chiave della rappresentazione.

Per raggiungere il Presepe, si può lasciare l’auto a Millesimo e utilizzare il collegamento con bus storico completamente gratuito e senza necessità di prenotazione, attivato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus. I visitatori potranno salire a bordo di veri e propri gioielli d’epoca, come il Monocar 1201/3 Menarini del 1976 e il Bredabus 2001 LL del 1990. I bus circoleranno in maniera continuativa dalle 19:30 alle 23:20 nelle tre serate del Presepe, collegando Millesimo (con fermate in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont) a Roccavignale e ritorno. Un’esperienza che promette di far iniziare la magia del Presepe Vivente ancor prima dell’arrivo.

Aggiornamenti e informazioni sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/PresepediRoccavignale.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Quiliano

Quiliano ottiene dal governo il riconoscimento di "città che legge"

Posted on Author Redazione

Quiliano. Importante riconoscimento per paese dell’immediato entroterra savonese da parte del circuito del “centro per il libro e la lettura” del ministero dei Beni Culturali. Quiliano infatti per il 2018 – 2019 sarà “città che legge”. Il riconoscimento è arrivato di intesa con Anci l’associazione dei comuni italiani per premiare le amministrazioni comunali che si […]
Cultura e Spettacoli Genova e provincia

Chiavari, sospesa la Fiera di Sant’Antonio

Posted on Author Redazione

Il Comune di Chiavari informa che, per motivi legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, la tradizionale fiera di Sant’Antonio prevista per il 16 e 17 gennaio 2021 è sospesa e verrà ricalendarizzata appena le condizioni emergenziali e normative lo consentiranno. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cultura e Spettacoli Savona

Storia ed arte della diocesi di Savona-Noli: ecco la nuova guida

Posted on Author Redazione

Tutto quello che c’è da sapere sulla diocesi di Savona-Noli: la storia, le bellezze artistiche delle chiese, il territorio, le parrocchie, le istituzioni caritative, le tradizioni. E’ uscito in questi giorni, per le edizioni Leggimi, la guida “Sentieri di Fede e di Arte”, uno strumento pensato, in concomitanza con il Sinodo diocesano, per presentare ai […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *